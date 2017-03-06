Конте: "Игроком Года может быть любой футболист "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что награда Игроку Года может достаться любому из его подопечных.

В текущей кампании, которую "синие" рассчитывают завершить чемпионским титулом Премьер-Лиги, отличную форму набрали лидеры "Челси" вроде Эдена Азара, Диего Косты и Тибо Куртуа. Не отстают от них и новички, например, Нголо Канте и Маркос Алонсо.



Конте уверен, что абсолютно каждый его подопечный может быть признан Игроком Года по итогам сезона. Антонио не хочет выделять кого-то одного – все футболисты вносят большой вклад в успехи команды.



"Такого рода награды лучше вручать по окончании сезона, а не за несколько туров до финиша. Я надеюсь, что этот приз получит кто-то из моих подопечных. На мой взгляд, они все достойны лучшего", - цитирует Конте Evening Standard.