Конте: "Игроком Года может быть любой футболист "Челси"

Челси Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что награда Игроку Года может достаться любому из его подопечных.

В текущей кампании, которую "синие" рассчитывают завершить чемпионским титулом Премьер-Лиги, отличную форму набрали лидеры "Челси" вроде Эдена Азара, Диего Косты и Тибо Куртуа. Не отстают от них и новички, например, Нголо Канте и Маркос Алонсо.

Конте уверен, что абсолютно каждый его подопечный может быть признан Игроком Года по итогам сезона. Антонио не хочет выделять кого-то одного – все футболисты вносят большой вклад в успехи команды.

"Такого рода награды лучше вручать по окончании сезона, а не за несколько туров до финиша. Я надеюсь, что этот приз получит кто-то из моих подопечных. На мой взгляд, они все достойны лучшего", - цитирует Конте Evening Standard.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.03.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1182

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. reeker 06.03.2017 14:26 # reeker
    Согласен,любой из стартового состава Челси достоин получить эту награду.

    (ответить)

  2. abracadabra55 06.03.2017 14:18 # abracadabra55
    не скромно

    (ответить)

  3. bezon 06.03.2017 13:53 # bezon
    Впервые в истории 4 человека одновременно станут лучшими!

    (ответить)

  4. farot 06.03.2017 13:30 # farot
    Канте, Луиз, Аспи, Коста.
    Последний хоть и играет сейчас как какое-то Ибрабцо, но в первой половине сезона овердохуя победных наколотил

    (ответить)

  5. boavista 06.03.2017 13:28 # boavista
    Надо дать Канте. И в прошлом сезоне тоже надо было давать.

    (ответить)

  6. chebrec 06.03.2017 13:17 # chebrec
    Челси чемпион. Диего игрок года. Канте тренер года.

    (ответить)

  7. pistolero-lfc 06.03.2017 13:15 # pistolero-lfc
    Моуринья: Погба лучший игрок сезона.

    (ответить)

  8. yerzhaq 06.03.2017 13:07 # yerzhaq
    Ибра. Полюбас

    (ответить)

  9. fc-zenit 06.03.2017 13:04 # fc-zenit
    Канте - игрок года.

    (ответить)

  10. second005 06.03.2017 13:01 # second005
    Не соглашусь..Алонсо, явно ниже уровнем остальных.

    (ответить)

  11. infamous 06.03.2017 13:00 # infamous
    точняк

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: