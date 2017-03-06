Конте: "Игроком Года может быть любой футболист "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверен, что награда Игроку Года может достаться любому из его подопечных.
В текущей кампании, которую "синие" рассчитывают завершить чемпионским титулом Премьер-Лиги, отличную форму набрали лидеры "Челси" вроде Эдена Азара, Диего Косты и Тибо Куртуа. Не отстают от них и новички, например, Нголо Канте и Маркос Алонсо.
Конте уверен, что абсолютно каждый его подопечный может быть признан Игроком Года по итогам сезона. Антонио не хочет выделять кого-то одного – все футболисты вносят большой вклад в успехи команды.
"Такого рода награды лучше вручать по окончании сезона, а не за несколько туров до финиша. Я надеюсь, что этот приз получит кто-то из моих подопечных. На мой взгляд, они все достойны лучшего", - цитирует Конте Evening Standard.
06.03.2017 13:00
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Последние комментарии:
Согласен,любой из стартового состава Челси достоин получить эту награду.
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не скромно
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Впервые в истории 4 человека одновременно станут лучшими!
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Канте, Луиз, Аспи, Коста.
Последний хоть и играет сейчас как какое-то Ибрабцо, но в первой половине сезона овердохуя победных наколотил
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Надо дать Канте. И в прошлом сезоне тоже надо было давать.
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Челси чемпион. Диего игрок года. Канте тренер года.
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Моуринья: Погба лучший игрок сезона.
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Ибра. Полюбас
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Канте - игрок года.
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Не соглашусь..Алонсо, явно ниже уровнем остальных.
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точняк
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