27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 6 марта поединком "Вест Хэма" и "Челси" завершится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция
За весь сезон с учетом всех соревнований "Челси" потерпел лишь четыре поражения. Все четыре случились в Лондоне, и одно из них — как раз на Олимпийском стадионе в октябре, когда "Вест Хэму" удалось выбить своих соседей из Кубка Лиги (2:1).
То осеннее дерби "синие" провели далеким от оптимального составом — лишь четверо игроков из той команды имеют реальные шансы выйти в старте в понедельник вечером. Однако можно не сомневаться, что Антонио Конте будет полон желания взять реванш, ведь это дело чести.
Задача "молотобойцев" повторить свой кубковый успех выглядит невероятно сложной. И хотя подопечные Славена Билича заметно прибавили во второй половине сезона, все девять своих побед в рамках Премьер-Лиги они одержали против команд из нижней половины таблицы.
Обе последних встречи команд с учетом всех соревнований выиграл "Вест Хэм" — оба раза со счетом 2:1. Правда, в рамках Премьер-Лиги у "молотобойцев" всего одна победа в восьми последних поединках против "Челси" при пяти поражениях.
"Вест Хэм" оптимистично оценивает шансы нападающего Энди Кэрролла, пропустившего месяц с травмой паха, восстановиться к вечеру понедельника. Мичейл Антонио дисквалифицирован на один матч.
Вингер "Челси" Эден Азар должен сыграть, несмотря на небольшое повреждение, полученное на тренировке. Цеск Фабрегас надеется вновь оставить Неманью Матича на лавке.
06.03.2017 12:00
Просмотров: 191
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Русские такое гавно снимают, пздц.
Притяжение такой лол, не смог досмотреть даже до половины на перемотке.
(ответить)
ВХЮ>пiнсы
(ответить)
Скорее всего проиграем, не вечно же нам отскакивать-то...
(ответить)
Победа Королей Лондона.
(ответить)
Удачи
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий