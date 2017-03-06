27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 6 марта поединком "Вест Хэма" и "Челси" завершится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция



За весь сезон с учетом всех соревнований "Челси" потерпел лишь четыре поражения. Все четыре случились в Лондоне, и одно из них — как раз на Олимпийском стадионе в октябре, когда "Вест Хэму" удалось выбить своих соседей из Кубка Лиги (2:1).



То осеннее дерби "синие" провели далеким от оптимального составом — лишь четверо игроков из той команды имеют реальные шансы выйти в старте в понедельник вечером. Однако можно не сомневаться, что Антонио Конте будет полон желания взять реванш, ведь это дело чести.



Задача "молотобойцев" повторить свой кубковый успех выглядит невероятно сложной. И хотя подопечные Славена Билича заметно прибавили во второй половине сезона, все девять своих побед в рамках Премьер-Лиги они одержали против команд из нижней половины таблицы.



Обе последних встречи команд с учетом всех соревнований выиграл "Вест Хэм" — оба раза со счетом 2:1. Правда, в рамках Премьер-Лиги у "молотобойцев" всего одна победа в восьми последних поединках против "Челси" при пяти поражениях.



"Вест Хэм" оптимистично оценивает шансы нападающего Энди Кэрролла, пропустившего месяц с травмой паха, восстановиться к вечеру понедельника. Мичейл Антонио дисквалифицирован на один матч.



Вингер "Челси" Эден Азар должен сыграть, несмотря на небольшое повреждение, полученное на тренировке. Цеск Фабрегас надеется вновь оставить Неманью Матича на лавке.



