Гвардиола: "Сильва — одна из причин, почему я в "Сити"

Давид Сильва и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Давид Сильва — одна из причин, почему он вообще возглавил клуб с "Этихад".

Заступив на тренерский мостик "горожан", Гвардиола не стал церемониться с прежними лидерами команды вроде Джо Харта, Яя Туре и Серхио Агуэро. И только роль Сильвы остается незыблемой.

В воскресенье против "Сандерленда" 31-летний испанец в очередной раз подтвердил свою важность для команды, поспособствовав победе со счетом 0:2. После игры Гвардиола выразил свое восхищение соотечественником.

"Давид — один из лучших игроков, что я когда-либо тренировал в своей жизни. Мне повезло с ним. Он был одной из причин, почему я перешел сюда. Я был счастлив стать его тренером".

"Еще в Испании, когда он находился в "Валенсии", а я в "Барселоне", то я думал: "Вау, этот парень особенный". Но когда я познакомился с ним лично, наибольшее впечатление он произвел на меня тем, каким бойцом является".

"С его навыками все было ясно — он давно здесь выступает — но он впечатлил меня тем, каким победителем является. У него характер победителя, он боец и великолепный игрок".

"Он всегда играет хорошо — и не только с мячом. Но на поле я не говорю ему этого! Мы собираемся поужинать вместе. Я пригласил его", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2017 11:00

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  1. heyoung 06.03.2017 11:35 # heyoung
    а так бы уже давно кинул этих днорей

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  2. maxvel 06.03.2017 11:21 # maxvel
    Сильва нереальный топарь, молча делает работу и делает ее на 5. алкаш в свое аремя прохерил его.

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  3. stefh 06.03.2017 11:05 # stefh
    Если вскроет его на первом свидании, то буду разочарован в Сильве.

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