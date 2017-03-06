Гвардиола: "Сильва — одна из причин, почему я в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Давид Сильва — одна из причин, почему он вообще возглавил клуб с "Этихад".

Заступив на тренерский мостик "горожан", Гвардиола не стал церемониться с прежними лидерами команды вроде Джо Харта, Яя Туре и Серхио Агуэро. И только роль Сильвы остается незыблемой.



В воскресенье против "Сандерленда" 31-летний испанец в очередной раз подтвердил свою важность для команды, поспособствовав победе со счетом 0:2. После игры Гвардиола выразил свое восхищение соотечественником.



"Давид — один из лучших игроков, что я когда-либо тренировал в своей жизни. Мне повезло с ним. Он был одной из причин, почему я перешел сюда. Я был счастлив стать его тренером".



"Еще в Испании, когда он находился в "Валенсии", а я в "Барселоне", то я думал: "Вау, этот парень особенный". Но когда я познакомился с ним лично, наибольшее впечатление он произвел на меня тем, каким бойцом является".



"С его навыками все было ясно — он давно здесь выступает — но он впечатлил меня тем, каким победителем является. У него характер победителя, он боец и великолепный игрок".



"Он всегда играет хорошо — и не только с мячом. Но на поле я не говорю ему этого! Мы собираемся поужинать вместе. Я пригласил его", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.