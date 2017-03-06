Конте призвал "Челси" закончить начатое

Главный тренер "Челси" Антонио Конте напомнил своим игрокам, что те войдут в историю, только если закончат начатое и станут чемпионами.

В преддверии сегодняшнего дерби против "Вест Хэма" подопечные Конте имеют солидное преимущество над своими преследователями в Премьер-Лиге, что создает угрозу расслабиться раньше времени. Однако Антонио предостерегает команду от подобного.



"Все мои игроки играют очень хорошо и заслуживают лучшего. В этом отношении важно завершить сезон правильный образом и постараться победить. Люди тебя запомнят, только если ты побеждаешь", — цитирует Конте Sky Sports.



Также итальянский специалист выразил мнение, что высочайшая конкуренция за попадание в топ-4 является отражением уровня Премьер-Лиги.



"Думаю, мы должны участвовать в Лиге Чемпионов каждый год, Лига Чемпионов должна быть нашим домом".



"Мы начинали сезон, стараясь сражаться до конца для завоевания титула и для завоевания места, которое бы позволило нам попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Это было нашей целью".



"Это было непросто, и я знаю, что есть шесть сильных команд, сражающихся за титул и за попадание в Лигу Чемпионов. Не забывайте, что две из этих шести команд не будут играть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Они отправятся в Лигу Европы, а это немного другое".



"Сейчас это очень, очень сложная лига. Выиграть титул, а также завоевать место в зоне Лиги Чемпионов непросто", — цитирует Конте Sky Sports.