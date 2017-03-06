Беллерин: "Арсенал" не был мотивирован или готов с первых минут"

Эктор Беллерин Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин обвинил свою команду в отсутствии должной мотивации и неготовности к мощному началу проигранного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В субботу на "Энфилде" "канониры" потерпели поражение со счетом 3:1, которое отбросило их за пределы топ-4. Беллерин надеется, что после этой неудачи его команда сделает выводы и будет лучше начинать свои матчи.

"Мы были очень разочарованы тем, как складывался матч. После тяжелых последних недель команда должна была выйти на поле мотивированной и готовой с первых минут".

"В первом же тайме не казалось, что мы готовы, следствием чего стали два пропущенных гола. Мы хотели изменить это, мы отыграли один гол и имели шанс сделать счет 2:2, но иногда бывает слишком поздно. Нам просто нужно лучше начинать свои матчи".

"Мы должны осознать, что так не может продолжаться. Нам нужно больше стараться, нам нужно начинать матчи с лучшим настроем и с большим желанием, ведь позже мы показали, что хотим изменить игру и способны это сделать".

"Не имеет значения, что будет делать соперник, если мы заберем мяч и примемся оказывать давление. Тогда мы сможем забивать голы. Все в наших руках, мы должны начинать матчи с желанием, мотивацией, и тогда мы сможем добиваться хороших результатов", — сообщил Беллерин официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Беллерин, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2017 09:00

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  1. bluebload 06.03.2017 09:36 # bluebload
    Этот Белерин чо вопще по-русски не панимает штоли , как можно было сказать: "Арсенал" не был мотивирован или готов с первых минут" , любой чурка знаит што правельней надо говарить : "Арсинал" был не мативирован или гатов с первых минут"

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  2. fc-zenit 06.03.2017 09:04 # fc-zenit
    пока такие балерины, кошельны, монреали, коклены, джаки, айуоби, аочи, озилы, в команде - ниxyя аснлу не светит. Игроки уровня середняка чемпионшипа. Ну и сброд свингер набрал, яе6у.

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  3. fred-the-red 06.03.2017 09:01 # fred-the-red
    Лютый топарь всякие Азары рядом не стояли.

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