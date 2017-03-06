Беллерин: "Арсенал" не был мотивирован или готов с первых минут"

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин обвинил свою команду в отсутствии должной мотивации и неготовности к мощному началу проигранного матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В субботу на "Энфилде" "канониры" потерпели поражение со счетом 3:1, которое отбросило их за пределы топ-4. Беллерин надеется, что после этой неудачи его команда сделает выводы и будет лучше начинать свои матчи.



"Мы были очень разочарованы тем, как складывался матч. После тяжелых последних недель команда должна была выйти на поле мотивированной и готовой с первых минут".



"В первом же тайме не казалось, что мы готовы, следствием чего стали два пропущенных гола. Мы хотели изменить это, мы отыграли один гол и имели шанс сделать счет 2:2, но иногда бывает слишком поздно. Нам просто нужно лучше начинать свои матчи".



"Мы должны осознать, что так не может продолжаться. Нам нужно больше стараться, нам нужно начинать матчи с лучшим настроем и с большим желанием, ведь позже мы показали, что хотим изменить игру и способны это сделать".



"Не имеет значения, что будет делать соперник, если мы заберем мяч и примемся оказывать давление. Тогда мы сможем забивать голы. Все в наших руках, мы должны начинать матчи с желанием, мотивацией, и тогда мы сможем добиваться хороших результатов", — сообщил Беллерин официальному веб-сайту "Арсенала".