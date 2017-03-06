FA решает, наказать ли Мингса и Ибрагимовича
В течение сегодняшнего дня защитник "Борнмута" Тайрон Мингс и нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович узнают, обвинит ли их FA в грубой игре.
Напомним, в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", завершившемся со счетом 1:1, Ибрагимович локтем ударил Мингса по лицу. Данный инцидент остался без внимания со стороны рефери Кевина Френда, и теперь над Златаном нависла угроза схлопотать дисквалификацию на три игры.
Поступок 35-летнего шведа стал реакций на еще более вопиющий эпизод, тоже незамеченный Френдом, когда Мингс наступил на голову Ибрагимовичу. Как сообщает The Guardian, подобного рода инцидент может повлечь за собой более длительную дисквалификацию, чем три матча.
Вопрос о выдвижении обвинении в адрес обоих игроков Ассоциация решит после изучения отчета Френда. Если Кевин подтвердит, что проглядел эти инциденты, но считает их стоящими красных карточек, тогда Тайрона и Златана ожидают последствия.
"Я отнесусь с уважением к любому решению. Я не собирался никого бить. В моих действиях не было злого умысла", — говорил после матча Ибрагимович, ранее в этом сезоне уже пропустивший один матч из-за перебора желтых карточек.
Добавим, в случае дисквалификации Ибрагимович будет вынужден пропустить матчи Премьер-Лиги против "Мидлсбро" и "Вест Бромвича", а также четвертьфинал Кубка Англии против "Челси" через неделю.
06.03.2017 08:00
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Последние комментарии:
Ибрагимовича до конца сезона надо дисквалифицировать. И очки отобрать в тех матчах, в которых он забивал. Будет справедливо.
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Обоим 3 матча дисквалификации
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ибра то точно акцентированно локтем ушатал, полюбас умышленно, а негритенок хз 50/50.
но по справедливости чтоб, то надо удалить обоих на 5 матчей и моура еще на 3, потому что должен свою собаку шведскую держать на привязи, ну и наверняка он че-нить писдел потом про судейство
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Мулат я думаю заслужил по _ блу...А жирный реф просмотрел как он сбил и Руни и Ибру да ещё и по голове прошёл...Поэтому раз невидит реф поэтому то Златан вернул ему должок..
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Ибра неувиноватый!!! Мингс сам ударил лицом в локоть, а до этого, сам себя бросил на газон, схватив плечами руки Ибры...Мингс, тоже крайний степени неувиноватый, он просто очень, очень уважаль Ибру.
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Ibra sukaa otmor . lublu
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Ну Ибра уж точно умышленно ударил )
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Было бы справедливо наказать обоих.
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