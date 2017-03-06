FA решает, наказать ли Мингса и Ибрагимовича

В течение сегодняшнего дня защитник "Борнмута" Тайрон Мингс и нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович узнают, обвинит ли их FA в грубой игре.

Напомним, в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", завершившемся со счетом 1:1, Ибрагимович локтем ударил Мингса по лицу. Данный инцидент остался без внимания со стороны рефери Кевина Френда, и теперь над Златаном нависла угроза схлопотать дисквалификацию на три игры.



Поступок 35-летнего шведа стал реакций на еще более вопиющий эпизод, тоже незамеченный Френдом, когда Мингс наступил на голову Ибрагимовичу. Как сообщает The Guardian, подобного рода инцидент может повлечь за собой более длительную дисквалификацию, чем три матча.



Вопрос о выдвижении обвинении в адрес обоих игроков Ассоциация решит после изучения отчета Френда. Если Кевин подтвердит, что проглядел эти инциденты, но считает их стоящими красных карточек, тогда Тайрона и Златана ожидают последствия.



"Я отнесусь с уважением к любому решению. Я не собирался никого бить. В моих действиях не было злого умысла", — говорил после матча Ибрагимович, ранее в этом сезоне уже пропустивший один матч из-за перебора желтых карточек.



Добавим, в случае дисквалификации Ибрагимович будет вынужден пропустить матчи Премьер-Лиги против "Мидлсбро" и "Вест Бромвича", а также четвертьфинал Кубка Англии против "Челси" через неделю.



