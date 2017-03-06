Мерсон: "Ставлю на то, что Венгер уйдет в ПСЖ"
Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон ожидает, что грядущим летом Арсен Венгер попрощается с "канонирами" и вернется на родину, чтобы тренировать ПСЖ.
В последние недели Венгер находится под столь сильным давлением, с которым прежде он еще не сталкивался за 20 лет работы в лондонском клубе. Доля фанатов, призывающих Арсена уйти, постоянно растет.
Как и многие, Мерсон не ожидает, что Венгер продлит свой истекающий контракт с "Арсеналом". Пол ожидает, что Арсен отправится в ПСЖ, который сейчас занимает только второе место во французской Лиге 1 и имеет дефицит в два гола после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
"Своим стилем игры он заработал отличную репутацию мирового масштаба. Он знает каждого футболиста в мире, его репутация огромна".
"Но, думаю, если ПСЖ не выиграет Лигу Чемпионов, и если они не выиграют французскую лигу — а пока я не уверен насчет этого, учитывая то, как играет "Монако" — то я бы поставил деньги на то, что в следующем году он будет тренером ПСЖ", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.
06.03.2017 07:00
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имеет дефицит в два гола после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
Вы знаете будущее?
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миша норм тусанул в выхи похоже
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и имеет дефицит в два гола после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
Щито?
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Какие дефицит в два гола? Какой МС?
ПСЖ разгромил Барселону 4:0. И более чем успешен в Европе в этом году.
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всё в одну кашу смешали: псж, монако, венгер...
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