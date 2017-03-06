Мерсон: "Ставлю на то, что Венгер уйдет в ПСЖ"

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон ожидает, что грядущим летом Арсен Венгер попрощается с "канонирами" и вернется на родину, чтобы тренировать ПСЖ.

В последние недели Венгер находится под столь сильным давлением, с которым прежде он еще не сталкивался за 20 лет работы в лондонском клубе. Доля фанатов, призывающих Арсена уйти, постоянно растет.



Как и многие, Мерсон не ожидает, что Венгер продлит свой истекающий контракт с "Арсеналом". Пол ожидает, что Арсен отправится в ПСЖ, который сейчас занимает только второе место во французской Лиге 1 и имеет дефицит в два гола после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".



"Своим стилем игры он заработал отличную репутацию мирового масштаба. Он знает каждого футболиста в мире, его репутация огромна".



"Но, думаю, если ПСЖ не выиграет Лигу Чемпионов, и если они не выиграют французскую лигу — а пока я не уверен насчет этого, учитывая то, как играет "Монако" — то я бы поставил деньги на то, что в следующем году он будет тренером ПСЖ", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.