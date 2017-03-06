Мерсон: "Ставлю на то, что Венгер уйдет в ПСЖ"

Арсен Венгер Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон ожидает, что грядущим летом Арсен Венгер попрощается с "канонирами" и вернется на родину, чтобы тренировать ПСЖ.

В последние недели Венгер находится под столь сильным давлением, с которым прежде он еще не сталкивался за 20 лет работы в лондонском клубе. Доля фанатов, призывающих Арсена уйти, постоянно растет.

Как и многие, Мерсон не ожидает, что Венгер продлит свой истекающий контракт с "Арсеналом". Пол ожидает, что Арсен отправится в ПСЖ, который сейчас занимает только второе место во французской Лиге 1 и имеет дефицит в два гола после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Своим стилем игры он заработал отличную репутацию мирового масштаба. Он знает каждого футболиста в мире, его репутация огромна".

"Но, думаю, если ПСЖ не выиграет Лигу Чемпионов, и если они не выиграют французскую лигу — а пока я не уверен насчет этого, учитывая то, как играет "Монако" — то я бы поставил деньги на то, что в следующем году он будет тренером ПСЖ", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Мерсон, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 862

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vicmulitsa 06.03.2017 08:02 # vicmulitsa
    имеет дефицит в два гола после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

    Вы знаете будущее?

    (ответить)

  2. j-silver 06.03.2017 07:19 # j-silver
    миша норм тусанул в выхи похоже

    (ответить)

  3. sarban 06.03.2017 07:12 # sarban
    и имеет дефицит в два гола после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

    Щито?

    (ответить)

  4. boavista 06.03.2017 07:11 # boavista
    Какие дефицит в два гола? Какой МС?
    ПСЖ разгромил Барселону 4:0. И более чем успешен в Европе в этом году.

    (ответить)

  5. fc-zenit 06.03.2017 07:10 # fc-zenit
    всё в одну кашу смешали: псж, монако, венгер...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: