Гвардиола не помышляет о погоне за "Челси"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что уже не надеется догнать лидирующий в Премьер-Лиге "Челси".

Одержав победу 2:0 над "Сандерлендом" в воскресенье, "синие" поднялись на третье место и приблизились на расстояние в восемь баллов к лидеру. А если судить по потерянным очкам, то именно "Сити" является главным преследователем "Челси".



Однако Гвардиола уже не надеется навязать борьбу "Челси" и не заглядывает дальше, чем на один матч. Теперь все мысли испанского тренера на домашнем поединке против "Стоука" в среду.



"Жаль, что наше отставание от "Челси" столь велико. Мы далеко от "Челси", и их практически невозможно остановить, поэтому мы конкурируем лишь с другими командами".



"Вы можете судить о нас по нашей игре. За последний месяц я много раз говорил, что мы особо не думаем о больших целях или достижениях, мы думаем лишь о том, чтобы выиграть следующий матч. Это то, на чем мы сосредоточены в последний месяц-два".



"Мне кажется, мы играем весьма неплохо, а потому и добиваемся результатов. Мы вступаем в март и апрель, и сейчас мы в таком положении, что должны выигрывать каждый матч, иначе окажемся за бортом".



"Мы знаем, что в Премьер-Лиге, в Кубке Англии и в Лиге Чемпионов должны думать только о следующем матче. Если мы проиграем, то окажемся за бортом. Мы должны продолжать в том же духе, и впереди "Стоук". Это будет очень важный матч, и нам нужно, чтобы болельщики поддержали нас, ведь игроки начинают накапливать усталость", — цитирует Гвардиолу The Independent.