Санчес ушел с тренировки "Арсенала" и поссорился с одноклубниками

Алексис Санчес Истинной причиной, почему Алексис Санчес остался вне стартового состава "Арсенала" на субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", может быть конфликт чилийского нападающего с одноклубниками на тренировке несколькими днями ранее.

Решение Арсена Венгера не выпускать с первых минут Санчеса — своего лучшего игрока в этом сезоне — стало потрясением для всех. Появившись на замену в перерыве матча на "Энфилде", Алексис изменил игру, хотя и не смог избавить "канониров" от поражения (3:1).

Объясняя свое решение, главный тренер "Арсенала" заявил, что хотел играть в более прямолинейный футбол. Венгер отказался признавать свою ошибку, но его оправдания выглядели жалко на фоне игры Санчеса во втором тайме.

На самом деле, утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале, Венгер, возможно, предпочел скрыть от публики истинные причины своего решения.

За несколько дней до выезда в Ливерпуль на тренировочной площадке "Арсенала" случился неприятный инцидент. Санчес просто взял и покинул поле посреди занятия. Позже, находясь в раздевалке, Алексис вступил в открытый конфликт с некоторыми партнерами по команде.

Таким образом, решение оставить Санчеса на лавке, возможно, было дисциплинарной мерой. Сообщается, что многие игроки "Арсенала" одобрили поступок своего тренера в отношении взбунтовавшегося чилийца.

Данный инцидент до минимума снижает и без того скромные шансы лондонского клуба склонить Алексиса к новой сделке. Скорее всего, 28-летний Санчес будет продан после окончания сезона.


Метки Арсенал, происшествия, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2017 22:30

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 05.03.2017 23:19 # mancunia-planet
    скаузеры думают зря в Ливер к ним не перешёл) да нахер он ему сдался то этот ваш лузерский средняк без ЛЧ... всё типа подкалывать пытаются Арс, со стороны смешно просто)

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  2. gusto 05.03.2017 23:13 # gusto
    В общем так : 50 лям за санчеса, 50 лям за белотти, 30 лям за бакайоко, 40 лям за ван дейка

    Ггвп апл

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  3. chelsea-69 05.03.2017 23:09 # chelsea-69
    Неспокойно стало в гейском королевстве

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  4. mcferson-42 05.03.2017 23:08 # mcferson-42
    Мля,Банши прост шикарен..хз где там ухудшение увидели некоторые в последних сезонах - топ от и до, что еще посмотреть можно годного??

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  5. mcfc-fantactic 05.03.2017 23:03 # mcfc-fantactic
    Все понятно, перейдёт к Пепу в МС, так то, арс наш фарм клуб, возьмём ещё бельерина, у него школа подходящая)

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  6. redwhitegun 05.03.2017 22:58 # redwhitegun
    Пацан заикался тащить эти тупыее ленивые жопы, вот они и поддержали тренера, я думаю в этой команде из полевых игроков только АОЧ на его стороне только они и рвут жопу, был еще такой же кемпбэлл но и его слили накуй, не держатся у нас бойцы...

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  7. sellman 05.03.2017 22:54 # sellman
    Перейдет в стан Челси - поднимет чашку ЛЧ в следующем сезоне.

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  8. ray-black 05.03.2017 22:50 # ray-black
    Санчес разочаровался в своей команде. Правда при этом ведет себя по свински. Ладно тебе уже пофиг что будет с вулвичем после этого сезона, но надо же себя вести как профессионал, а не капризная девченка. вулвич ведет борьбу за топ 4, а ведущий игрок демонстративно плюет и на команду и на тренера. Нам то конечно наруку если в стане соперника появился такой дестабилизирующий элемент, который по совместительству еще является и лучшим игроком своей команды. Надо ему еще и Озила подбить. Но и так по сути -1 конкурент.

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  9. kos9k 05.03.2017 22:41 # kos9k
    Бесится, что в итоге принял решение перейти в Арсенал, а не в Ливерпуль, его можно понять.

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  10. tvinkovod 05.03.2017 22:41 # tvinkovod
    сел на лавку, не захотев стоять на лавке раком, как другие гг, уважуха

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  11. goodtimes 05.03.2017 22:40 # goodtimes
    Топарь тащит помойку, но уже устал

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  12. boavista 05.03.2017 22:35 # boavista
    Переходи в Челси. Зачем из Лондона уезжать.

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  13. skychnie-oboi 05.03.2017 22:34 # skychnie-oboi
    В итоге сосалии куи - пока не вышел топарь Санчес и перевернул игру.Могли и сравнять.

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  14. blackdreamer 05.03.2017 22:33 # blackdreamer
    выбрал бы лфк тогда был бы легендой
    а так подкаблук выбрал ссаный лондон ? и что теперь
    пол карьеры в пустую , теперь в середняке типо мю но в италии гнить в однотипном чемпе , переходи тогда уже к роджерсу ебать немощей каждый сезон

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