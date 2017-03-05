Санчес ушел с тренировки "Арсенала" и поссорился с одноклубниками

Истинной причиной, почему Алексис Санчес остался вне стартового состава "Арсенала" на субботний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", может быть конфликт чилийского нападающего с одноклубниками на тренировке несколькими днями ранее.

Решение Арсена Венгера не выпускать с первых минут Санчеса — своего лучшего игрока в этом сезоне — стало потрясением для всех. Появившись на замену в перерыве матча на "Энфилде", Алексис изменил игру, хотя и не смог избавить "канониров" от поражения (3:1).



Объясняя свое решение, главный тренер "Арсенала" заявил, что хотел играть в более прямолинейный футбол. Венгер отказался признавать свою ошибку, но его оправдания выглядели жалко на фоне игры Санчеса во втором тайме.



На самом деле, утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале, Венгер, возможно, предпочел скрыть от публики истинные причины своего решения.



За несколько дней до выезда в Ливерпуль на тренировочной площадке "Арсенала" случился неприятный инцидент. Санчес просто взял и покинул поле посреди занятия. Позже, находясь в раздевалке, Алексис вступил в открытый конфликт с некоторыми партнерами по команде.



Таким образом, решение оставить Санчеса на лавке, возможно, было дисциплинарной мерой. Сообщается, что многие игроки "Арсенала" одобрили поступок своего тренера в отношении взбунтовавшегося чилийца.



Данный инцидент до минимума снижает и без того скромные шансы лондонского клуба склонить Алексиса к новой сделке. Скорее всего, 28-летний Санчес будет продан после окончания сезона.