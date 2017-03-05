Почеттино: "Сможем выиграть титул, если "Челси" будет ошибаться"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что у его команды появятся шансы на титул, только если лидирующий в Премьер-Лиге "Челси" начнет допускать осечки.

Благодаря яркой победе 3:2 над "Эвертоном" в воскресенье, "шпоры" сократили до семи очков отставание от лидера, правда, тот теперь имеет матч в запасе.



Почеттино признает, что в такой ситуации "шпоры" не являются хозяевами своей судьбы. Просто продолжать выигрывать свои матчи будет недостаточно для чемпионства, считает Маурисио.



"Важнее всего демонстрировать то, во что мы верим. Сегодня нам это удалось, и это звучит убедительнее, чем любые слова. Всегда лучше, когда за тебя говорит твоя игра".



"Конечно, судьба титула не в наших руках. Это зависит от того, будет ли ошибаться "Челси". Наше отставание составляет семь очков. Я бы хотел быть ближе, но если продолжать в том же духе, возможно, мы достигнем цели", — цитирует Почеттино The Independent.