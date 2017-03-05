Моуриньо обеспокоен домашней формой "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил обеспокоенность домашней формой своей команды заявив, что "красные дьяволы" могли бы сейчас претендовать на титул Премьер-Лиги, если бы не теряли очки дома.

"Стоук", "Бернли", "Арсенал", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Халл" и "Борнмут", — все они вернулись с "Олд Траффорд" с очком в этом сезоне. Так щедро делясь с соперниками баллами, "дьяволы" никак не могут подняться с шестой позиции, и Моуриньо переживает по этому поводу.



"Конечно, конечно, я обеспокоен. Посмотрите, как много очков мы потеряли дома — я не говорю про матч против "Манчестер Сити", но про другие матчи, которые мы завершили вничью. Если сложить их, то это будет 10-12 очков. С этими очками мы бы могли претендовать не просто на место в топ-4, а на место в первой двойке или даже на лидерство".



"Мы теряем слишком много очков дома, и, конечно, это сказывается на нашей позиции. Сможем ли мы попасть в топ-4? У нас есть все шансы для этого, на нас рано ставить крест".



"Предстоит сыграть еще много матчей, разыграть много очков. На нас рано ставить крест. Но это правда, что мы слишком много очков теряем дома", — цитирует Моуриньо Daily Mail.