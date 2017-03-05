"Сити" расправился с "Сандерлендом"

"Манчестер Сити" одержал свою четвертую победу кряду в Премьер-Лиге, обыграв последнюю команду дивизиона "Сандерленд" со счетом 0:2.

Главный тренер "котов" Дэвид Мойес доверился тем же 11 игрокам, что и в матче против "Эвертоне", который завершился поражением 2:0.



Хосеп Гвардиола значительно обновил состав "горожан" после крупной победы над "Хаддерсфилдом" в Кубке Англии. Вернулись в команду Вилли Кабальеро, Бакари Санья, Александр Коларов, Давид Сильва и Яя Туре.



"Сити" принялся довольно живо разыгрывать мяч, тогда как хозяева "Стадиона Света" предпочитали отвечать резкими выпадами. На 20-й минуте это едва не привело ко взятию ворот. Джермейн Дефо с дистанции нанес удар в основание штанги, а попытавшийся сыграть на добивании головой Фабио Борини в створ не попал.



Несмотря на все давление гостей, точные удары отсутствовали. Лишь на 32-й минуте мяч впервые в матче попал в створ — Фернандиньо с дистанции слегка размял голкипера "Сандерленда" Джордана Пикфорда.



На 37-й минуте Сильве не хватило считанных сантиметров, чтобы во вратарской замкнуть прострел Лероя Сане. Зато спустя пять минут у "горожан" все получилось. Рахим Стерлинг сделал передачу с левого фланга между ног защитнику, а Серхио Агуэро выскочил на ближнюю штангу и в касание пробил над плечом Пикфорда — 0:1.



Во втором тайме игра стала менее зрелищной и более закрытой. "Сити" занял выжидательную позицию, а на 59-й минуте разразился результативной контратакой. Сильва прошел по центру, после чего сделал передачу подключившемуся по левому краю Сане. Лерой на скорости ворвался в штрафную и пробил с касанием дальней штанги — 0:2.



Гости уверенно довели дело до победы, тогда как домашняя команда досрочно выбросила белый флаг и даже не попыталась размочить счет. Аналогично себя повели и болельщики "Сандерленда", задолго до финального свистка отправившись по домам.



Этот матч показал, что "Сандерленд" явно не в порядке. Команда Дэвида Мойеса не ходит пешком по полю, но чересчур суетлива, а прикладываемые усилия зачастую оказываются лишены смысла. "Сити" предстал более слаженным механизмом, одержав заслуженную победу.



"Сандерленд" — "Манчестер Сити". Отчет о матча