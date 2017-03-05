"Сити" расправился с "Сандерлендом"

Лерой Сане "Манчестер Сити" одержал свою четвертую победу кряду в Премьер-Лиге, обыграв последнюю команду дивизиона "Сандерленд" со счетом 0:2.

Главный тренер "котов" Дэвид Мойес доверился тем же 11 игрокам, что и в матче против "Эвертоне", который завершился поражением 2:0.

Хосеп Гвардиола значительно обновил состав "горожан" после крупной победы над "Хаддерсфилдом" в Кубке Англии. Вернулись в команду Вилли Кабальеро, Бакари Санья, Александр Коларов, Давид Сильва и Яя Туре.

"Сити" принялся довольно живо разыгрывать мяч, тогда как хозяева "Стадиона Света" предпочитали отвечать резкими выпадами. На 20-й минуте это едва не привело ко взятию ворот. Джермейн Дефо с дистанции нанес удар в основание штанги, а попытавшийся сыграть на добивании головой Фабио Борини в створ не попал.

Несмотря на все давление гостей, точные удары отсутствовали. Лишь на 32-й минуте мяч впервые в матче попал в створ — Фернандиньо с дистанции слегка размял голкипера "Сандерленда" Джордана Пикфорда.

На 37-й минуте Сильве не хватило считанных сантиметров, чтобы во вратарской замкнуть прострел Лероя Сане. Зато спустя пять минут у "горожан" все получилось. Рахим Стерлинг сделал передачу с левого фланга между ног защитнику, а Серхио Агуэро выскочил на ближнюю штангу и в касание пробил над плечом Пикфорда — 0:1.

Во втором тайме игра стала менее зрелищной и более закрытой. "Сити" занял выжидательную позицию, а на 59-й минуте разразился результативной контратакой. Сильва прошел по центру, после чего сделал передачу подключившемуся по левому краю Сане. Лерой на скорости ворвался в штрафную и пробил с касанием дальней штанги — 0:2.

Гости уверенно довели дело до победы, тогда как домашняя команда досрочно выбросила белый флаг и даже не попыталась размочить счет. Аналогично себя повели и болельщики "Сандерленда", задолго до финального свистка отправившись по домам.

Этот матч показал, что "Сандерленд" явно не в порядке. Команда Дэвида Мойеса не ходит пешком по полю, но чересчур суетлива, а прикладываемые усилия зачастую оказываются лишены смысла. "Сити" предстал более слаженным механизмом, одержав заслуженную победу.

"Сандерленд" — "Манчестер Сити". Отчет о матча


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Сандерленд

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2017 20:55

Количество просмотров Просмотров: 858

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. staryi-eblan 05.03.2017 21:34 # staryi-eblan
    Попробую майский итог .. ..

    1.Чипси
    2.ЭмЦе
    3.Петушатник
    4.Лизунпуль
    5.Пуховинал
    6.глиноМЮсы

    (ответить)

  2. luckymen 05.03.2017 21:31 # luckymen
    6ля уже 3-й день не могу сходить по большому, а чувствуется что кал уже собрался, опять нужно ставить клизму

    (ответить)

  3. maxvel 05.03.2017 21:30 # maxvel
    Сане топарь

    (ответить)

  4. gusto 05.03.2017 21:25 # gusto
    https://pp.userapi.com/c637124/v637124697/3ad5e/xzyvcs-rwug.jpg

    (ответить)

  5. didier-11 05.03.2017 21:20 # didier-11
    Пора котам вылетать. Нужна перезагрузка

    (ответить)

  6. budun 05.03.2017 21:19 # budun
    Белотти сравнялся с Игуаином в гонке бомбардиров - 19 мячей.
    Каков же топарь.

    (ответить)

  7. mancunia-planet 05.03.2017 21:11 # mancunia-planet
    http://www.davidmoyesfootballgenius.co.uk/

    (ответить)

  8. reeker 05.03.2017 21:09 # reeker
    И кстати наконец-то этот ссаный Сандерленд вылетит.

    (ответить)

  9. budun 05.03.2017 21:08 # budun
    ман сити оказывается лидер лиги по гостевым матчам

    (ответить)

  10. mancunia-planet 05.03.2017 21:08 # mancunia-planet
    ДМ не опрадал надежды нигде((( неудачник

    (ответить)

  11. reeker 05.03.2017 21:08 # reeker
    Сити наконец-то начал обретать стабильность.В следующем сезоне борьба за чемпионство обещает быть очень упорной вплоть до последнего тура между Сити,Юнайтед и Челси.

    (ответить)

  12. tabooo 05.03.2017 21:03 # tabooo
    осталось дома разорвать 6найтед. И себе помогут и Ливеру ;)

    (ответить)

  13. wolfsmensch 05.03.2017 21:00 # wolfsmensch
    надеюсь в следующем сезоне не будет такой беспомощной и безвольной команды как нынешний Сандерленд или прошлогодняя Вилла

    (ответить)

  14. chelsealondon 05.03.2017 20:59 # chelsealondon
    Чтоже эвертон с сандерлендом так подвели...

    (ответить)

  15. eriksen23 05.03.2017 20:59 # eriksen23
    отскок.

    (ответить)

  16. budun 05.03.2017 20:58 # budun
    Не любил Барсу Гвардиолы, когда та рвала Европу. Как и не любил сборную Испании. Но после вылета Баварии от Барсы (3-5) переосмыслил для себя работу Пепа и значимость той команды для современного футбола.
    Надеюсь, что лысый и дальше продолжить гнуть свою линию в Сити и пофеерит в Европе. Качество игры у команды в атаке на высочайшем уровне, значит и реализация придёт. Лиге нужны такие специалисты.

    (ответить)

  17. pistolero-lfc 05.03.2017 20:56 # pistolero-lfc
    как же мощно убегают эти атакающие игроки Мансити - Сильва на Де брюйне, Де Брюйне на Сане или Стерлинга, а они на Агуеро и БА-БАХ!!! мяч в воротах или опаснейший момент!!!

    топовую команду строит Пепка

    (ответить)

  18. staryi-eblan 05.03.2017 20:56 # staryi-eblan
    Челси будет терять очки

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: