"Сити" расправился с "Сандерлендом"
"Манчестер Сити" одержал свою четвертую победу кряду в Премьер-Лиге, обыграв последнюю команду дивизиона "Сандерленд" со счетом 0:2.
Главный тренер "котов" Дэвид Мойес доверился тем же 11 игрокам, что и в матче против "Эвертоне", который завершился поражением 2:0.
Хосеп Гвардиола значительно обновил состав "горожан" после крупной победы над "Хаддерсфилдом" в Кубке Англии. Вернулись в команду Вилли Кабальеро, Бакари Санья, Александр Коларов, Давид Сильва и Яя Туре.
"Сити" принялся довольно живо разыгрывать мяч, тогда как хозяева "Стадиона Света" предпочитали отвечать резкими выпадами. На 20-й минуте это едва не привело ко взятию ворот. Джермейн Дефо с дистанции нанес удар в основание штанги, а попытавшийся сыграть на добивании головой Фабио Борини в створ не попал.
Несмотря на все давление гостей, точные удары отсутствовали. Лишь на 32-й минуте мяч впервые в матче попал в створ — Фернандиньо с дистанции слегка размял голкипера "Сандерленда" Джордана Пикфорда.
На 37-й минуте Сильве не хватило считанных сантиметров, чтобы во вратарской замкнуть прострел Лероя Сане. Зато спустя пять минут у "горожан" все получилось. Рахим Стерлинг сделал передачу с левого фланга между ног защитнику, а Серхио Агуэро выскочил на ближнюю штангу и в касание пробил над плечом Пикфорда — 0:1.
Во втором тайме игра стала менее зрелищной и более закрытой. "Сити" занял выжидательную позицию, а на 59-й минуте разразился результативной контратакой. Сильва прошел по центру, после чего сделал передачу подключившемуся по левому краю Сане. Лерой на скорости ворвался в штрафную и пробил с касанием дальней штанги — 0:2.
Гости уверенно довели дело до победы, тогда как домашняя команда досрочно выбросила белый флаг и даже не попыталась размочить счет. Аналогично себя повели и болельщики "Сандерленда", задолго до финального свистка отправившись по домам.
Этот матч показал, что "Сандерленд" явно не в порядке. Команда Дэвида Мойеса не ходит пешком по полю, но чересчур суетлива, а прикладываемые усилия зачастую оказываются лишены смысла. "Сити" предстал более слаженным механизмом, одержав заслуженную победу.
"Сандерленд" — "Манчестер Сити". Отчет о матча
05.03.2017 20:55
Просмотров: 858
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Попробую майский итог .. ..
1.Чипси
2.ЭмЦе
3.Петушатник
4.Лизунпуль
5.Пуховинал
6.глиноМЮсы
(ответить)
6ля уже 3-й день не могу сходить по большому, а чувствуется что кал уже собрался, опять нужно ставить клизму
(ответить)
Сане топарь
(ответить)
https://pp.userapi.com/c637124/v637124697/3ad5e/xzyvcs-rwug.jpg
(ответить)
Пора котам вылетать. Нужна перезагрузка
(ответить)
Белотти сравнялся с Игуаином в гонке бомбардиров - 19 мячей.
Каков же топарь.
(ответить)
http://www.davidmoyesfootballgenius.co.uk/
(ответить)
И кстати наконец-то этот ссаный Сандерленд вылетит.
(ответить)
ман сити оказывается лидер лиги по гостевым матчам
(ответить)
ДМ не опрадал надежды нигде((( неудачник
(ответить)
Сити наконец-то начал обретать стабильность.В следующем сезоне борьба за чемпионство обещает быть очень упорной вплоть до последнего тура между Сити,Юнайтед и Челси.
(ответить)
осталось дома разорвать 6найтед. И себе помогут и Ливеру ;)
(ответить)
надеюсь в следующем сезоне не будет такой беспомощной и безвольной команды как нынешний Сандерленд или прошлогодняя Вилла
(ответить)
Чтоже эвертон с сандерлендом так подвели...
(ответить)
отскок.
(ответить)
Не любил Барсу Гвардиолы, когда та рвала Европу. Как и не любил сборную Испании. Но после вылета Баварии от Барсы (3-5) переосмыслил для себя работу Пепа и значимость той команды для современного футбола.
Надеюсь, что лысый и дальше продолжить гнуть свою линию в Сити и пофеерит в Европе. Качество игры у команды в атаке на высочайшем уровне, значит и реализация придёт. Лиге нужны такие специалисты.
(ответить)
как же мощно убегают эти атакающие игроки Мансити - Сильва на Де брюйне, Де Брюйне на Сане или Стерлинга, а они на Агуеро и БА-БАХ!!! мяч в воротах или опаснейший момент!!!
топовую команду строит Пепка
(ответить)
Челси будет терять очки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий