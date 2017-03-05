Лэмпард не уверен, что будет работать в "Челси"

Фрэнк Лэмпард Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что не уверен насчет своего будущего и не знает, получит ли постоянную тренерскую работу в своем бывшем клубе.

Напомним, ранее в этом году 38-летний Лэмпард объявил о завершении игровой карьеры. В данный момент Фрэнк трудится в структуре "Челси", но лишь в качестве гостевой фигуры для получения тренерской лицензии.

Лэмпард не уверен, что по завершении тренерских курсов получит трудовой договор в лондонском клубе. Экс-полузащитник сборной Англии не скрывает, что у него есть и другие варианты.

"Я не знаю, буду ли я работать в "Челси". Сейчас "Челси" помогает мне с получением тренерской лицензии, и я благодарен им за это. Как все мы знаем, получение лицензии — это процесс, требующий времени. Это не происходит мгновенно".

"Одновременно я иногда бываю на телевидении, чтобы сохранить связь с игрой. Такие вещи меня тоже интересуют. Кроме того, это оставляет мне возможность для выбора. Думаю, когда ты закончил играть, важно не спешить с решением".

"Ты должен осмотреться, выйти из пузыря, в котором находится футболист, и принять правильное решение. К счастью, у меня есть варианты, и мне лишь важно определить правильный", — сообщил Лэмпард Sky Sports.


Метки Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2017 19:30

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  1. boavista 05.03.2017 19:38 # boavista
    В Медиа идут манки до колбасня, синие в тренерских цех. Так как с мозгами. А колбаса и манки только и могут языком чесать. Анониры с микрофоном всегда хотят. Наверное еще не отошли.

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  2. j-silver 05.03.2017 19:35 # j-silver
    Пусть из шипа для начала кого нить в апл выведет, или с условным Спартаком куфа возьмет. Тогда можно как помошника главного тренера его рассмотреть

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  3. fanat-united 05.03.2017 19:35 # fanat-united
    вообще насрать

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