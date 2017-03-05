Лэмпард не уверен, что будет работать в "Челси"

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что не уверен насчет своего будущего и не знает, получит ли постоянную тренерскую работу в своем бывшем клубе.

Напомним, ранее в этом году 38-летний Лэмпард объявил о завершении игровой карьеры. В данный момент Фрэнк трудится в структуре "Челси", но лишь в качестве гостевой фигуры для получения тренерской лицензии.



Лэмпард не уверен, что по завершении тренерских курсов получит трудовой договор в лондонском клубе. Экс-полузащитник сборной Англии не скрывает, что у него есть и другие варианты.



"Я не знаю, буду ли я работать в "Челси". Сейчас "Челси" помогает мне с получением тренерской лицензии, и я благодарен им за это. Как все мы знаем, получение лицензии — это процесс, требующий времени. Это не происходит мгновенно".



"Одновременно я иногда бываю на телевидении, чтобы сохранить связь с игрой. Такие вещи меня тоже интересуют. Кроме того, это оставляет мне возможность для выбора. Думаю, когда ты закончил играть, важно не спешить с решением".



"Ты должен осмотреться, выйти из пузыря, в котором находится футболист, и принять правильное решение. К счастью, у меня есть варианты, и мне лишь важно определить правильный", — сообщил Лэмпард Sky Sports.