"Тоттенхэм" одержал девятую кряду домашнюю победу
"Тоттенхэм" упрочил свое положение в топ-4, одержав свою рекордную девятую победу подряд дома в рамках Премьер-Лиги — 3:2 против "Эвертона".
"Шпоры" вышли той же командой, что и на победный матч против "Стоука" в прошлый уикенд (4:0).
В старте у "ирисок" появился ветеран Гарет Бэрри, заменив юного Адемолу Лукмана.
"Тоттенхэм" по-хозяйски начал матч и уже на 20-й минуте, первым же ударом в створ, открыл счет. Это Харри Кейн подхватил мяч в 25 метрах отворот, чуть продвинулся вперед и сильно пробил в ближний угол — 1:0.
Пропустив, "Эвертон" дрогнул, едва не позволив сопернику развить свое преимущество. Гости где-то минут 10 были заперты даже не на своей половине поля, а возле своей штрафной. "Тоттенхэм" создал и не использовал ряд отличных моментов, а Виктор Ваньяма попал в штангу.
В дальнейшем темп несколько снизился, однако "шпоры" по-прежнему владели инициативой, а "ириски" так и не нанесли ни одного точного удара до перерыва.
Во втором тайме хозяевам потребовалось около 10 минут, чтобы понизить интригу до минимума. Морган Шнайдерлен и Эшли Уильямс поддались прессингу и потеряли мяч в опасной близости от своих ворот. Тут же по левому краю штрафной выскочил Кейн и пробил мимо голкипера — 2:0.
Далее "Тоттенхэм" уверенно контролировал игру и имел немало шансов, чтобы сделать счет крупным. Однако на 81-й минуте случилось нелогичное. Ян Вертонген поскользнулся на ровном месте, позволив своему партнеру по сборной Бельгии Ромелу Лукаку выскочить на ворота и расстрелять Уго Льориса — 2:1.
"Эвертон" заметно воспрял духом, но уйти от поражения уже не смог. Команды лишь обменялись голами в компенсированное время. Сперва Деле Алли подправил в ворота мяч после передачи со штрафного Харри Уинкса — 3:1. В ответ Эннер Валенсия в касание с близкого расстояния поразил цель — 3:2.
На протяжении большей части матча "Тоттенхэм" значительно превосходил своего соперника. "Эвертон" реализовал практически все, что создал, но этого оказалось недостаточно. "Шпоры" отпраздновали заслуженную победу и укрепили свое положение в топ-4.
"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче
05.03.2017 18:30
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Последние комментарии:
РПЦ =вор Путин
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агуэро топово сыграл, 1 момент 1 гол.
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ожидаемо. Те жопу рвут, а эти на изичах пихают коряво.
Класс ис перманент
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Хоспади, да Стерлинг гей это 100%!
Ну и рожа у него, просто жесть
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Норм у астера горит
(ответить)
Чувак, которому я посоветовал поставить на форы по углам Ттх и Сити - прости :(
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насколько же апл ахуенна, чтобы последняя команда лиги ебошила команду пепа...
никто не спорит, что мс скорее всего на классе обыграет и все такое, но такое возможно лишь в апл, чтобы команда с дна смотрелась лучше, чем топ
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Сити заипал со своими тупыми никчемными перекатами.
КПД =0
(ответить)
Я один смотрел только один матч за эти выходные? Неинтересные же все
(ответить)
сосиска, и где тотальный футбол шитей, или намек на это?
Гвардиола ваще хуй ложил на свой стиль, о чем я и говорил. Их ща коты бля возят рылом по газону. Где этот контроль? Говорил, гварди будет подстраиваться по соперников, ибо нету никакого футбола гвардиолы, есть просто барса месси.
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Ливер должен теперь сам затаскивать себя в ЛЧ
ссать на игру конкурентов.
(ответить)
как не забили то, котики?
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6ля, ну как так-то, штанга+добивание... мимо.
коты неплохо смотрятся.
(ответить)
сити мог бы себе пикфорда взять. англичанин, молодой, хороший кипер. просто идеально бы вписался
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не понимаю я этот менталитет середняков.
Друг с другом катают на отъебись, но как только топы приезжают, у них сразу пердаки загораются
Катай с такой энергией и самоотдачей весь сезон и хуй ты будешь в зоне вылета
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А чё без Де Брюйне играют? Типа не уровень?)
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нихуяси у сандерленда пердаки горят, так бегают шо ояебу
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коты дерзко начали
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Авторитетный священник РПЦ в эфире телеканала "СПАС" сообщил верующим, что ВИЧ не существует, СПИД развивается от стресса, депрессии и прививок, а анализы лучше никогда не сдавать
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Кейн 104 игр 68 голов на данный момент
Дрогба первые 109 игр 50 голов.
Кейн для местных все тот же односезонка
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