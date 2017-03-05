"Тоттенхэм" одержал девятую кряду домашнюю победу

"Тоттенхэм" упрочил свое положение в топ-4, одержав свою рекордную девятую победу подряд дома в рамках Премьер-Лиги — 3:2 против "Эвертона".

"Шпоры" вышли той же командой, что и на победный матч против "Стоука" в прошлый уикенд (4:0).



В старте у "ирисок" появился ветеран Гарет Бэрри, заменив юного Адемолу Лукмана.



"Тоттенхэм" по-хозяйски начал матч и уже на 20-й минуте, первым же ударом в створ, открыл счет. Это Харри Кейн подхватил мяч в 25 метрах отворот, чуть продвинулся вперед и сильно пробил в ближний угол — 1:0.



Пропустив, "Эвертон" дрогнул, едва не позволив сопернику развить свое преимущество. Гости где-то минут 10 были заперты даже не на своей половине поля, а возле своей штрафной. "Тоттенхэм" создал и не использовал ряд отличных моментов, а Виктор Ваньяма попал в штангу.



В дальнейшем темп несколько снизился, однако "шпоры" по-прежнему владели инициативой, а "ириски" так и не нанесли ни одного точного удара до перерыва.



Во втором тайме хозяевам потребовалось около 10 минут, чтобы понизить интригу до минимума. Морган Шнайдерлен и Эшли Уильямс поддались прессингу и потеряли мяч в опасной близости от своих ворот. Тут же по левому краю штрафной выскочил Кейн и пробил мимо голкипера — 2:0.



Далее "Тоттенхэм" уверенно контролировал игру и имел немало шансов, чтобы сделать счет крупным. Однако на 81-й минуте случилось нелогичное. Ян Вертонген поскользнулся на ровном месте, позволив своему партнеру по сборной Бельгии Ромелу Лукаку выскочить на ворота и расстрелять Уго Льориса — 2:1.



"Эвертон" заметно воспрял духом, но уйти от поражения уже не смог. Команды лишь обменялись голами в компенсированное время. Сперва Деле Алли подправил в ворота мяч после передачи со штрафного Харри Уинкса — 3:1. В ответ Эннер Валенсия в касание с близкого расстояния поразил цель — 3:2.



На протяжении большей части матча "Тоттенхэм" значительно превосходил своего соперника. "Эвертон" реализовал практически все, что создал, но этого оказалось недостаточно. "Шпоры" отпраздновали заслуженную победу и укрепили свое положение в топ-4.



"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче