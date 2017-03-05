"Тоттенхэм" одержал девятую кряду домашнюю победу

Тоттенхэм "Тоттенхэм" упрочил свое положение в топ-4, одержав свою рекордную девятую победу подряд дома в рамках Премьер-Лиги — 3:2 против "Эвертона".

"Шпоры" вышли той же командой, что и на победный матч против "Стоука" в прошлый уикенд (4:0).

В старте у "ирисок" появился ветеран Гарет Бэрри, заменив юного Адемолу Лукмана.

"Тоттенхэм" по-хозяйски начал матч и уже на 20-й минуте, первым же ударом в створ, открыл счет. Это Харри Кейн подхватил мяч в 25 метрах отворот, чуть продвинулся вперед и сильно пробил в ближний угол — 1:0.

Пропустив, "Эвертон" дрогнул, едва не позволив сопернику развить свое преимущество. Гости где-то минут 10 были заперты даже не на своей половине поля, а возле своей штрафной. "Тоттенхэм" создал и не использовал ряд отличных моментов, а Виктор Ваньяма попал в штангу.

В дальнейшем темп несколько снизился, однако "шпоры" по-прежнему владели инициативой, а "ириски" так и не нанесли ни одного точного удара до перерыва.

Во втором тайме хозяевам потребовалось около 10 минут, чтобы понизить интригу до минимума. Морган Шнайдерлен и Эшли Уильямс поддались прессингу и потеряли мяч в опасной близости от своих ворот. Тут же по левому краю штрафной выскочил Кейн и пробил мимо голкипера — 2:0.

Далее "Тоттенхэм" уверенно контролировал игру и имел немало шансов, чтобы сделать счет крупным. Однако на 81-й минуте случилось нелогичное. Ян Вертонген поскользнулся на ровном месте, позволив своему партнеру по сборной Бельгии Ромелу Лукаку выскочить на ворота и расстрелять Уго Льориса — 2:1.

"Эвертон" заметно воспрял духом, но уйти от поражения уже не смог. Команды лишь обменялись голами в компенсированное время. Сперва Деле Алли подправил в ворота мяч после передачи со штрафного Харри Уинкса — 3:1. В ответ Эннер Валенсия в касание с близкого расстояния поразил цель — 3:2.

На протяжении большей части матча "Тоттенхэм" значительно превосходил своего соперника. "Эвертон" реализовал практически все, что создал, но этого оказалось недостаточно. "Шпоры" отпраздновали заслуженную победу и укрепили свое положение в топ-4.

"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2017 18:30

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Последние комментарии:




  1. shearer1 05.03.2017 19:44 # shearer1
    РПЦ =вор Путин

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  2. liverfun 05.03.2017 19:43 # liverfun
    агуэро топово сыграл, 1 момент 1 гол.

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  3. gusto 05.03.2017 19:43 # gusto
    ожидаемо. Те жопу рвут, а эти на изичах пихают коряво.
    Класс ис перманент

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  4. sellman 05.03.2017 19:40 # sellman
    Хоспади, да Стерлинг гей это 100%!
    Ну и рожа у него, просто жесть

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  5. mafia 05.03.2017 19:40 # mafia
    Норм у астера горит

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  6. budun 05.03.2017 19:37 # budun
    Чувак, которому я посоветовал поставить на форы по углам Ттх и Сити - прости :(

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  7. gusto 05.03.2017 19:33 # gusto
    насколько же апл ахуенна, чтобы последняя команда лиги ебошила команду пепа...
    никто не спорит, что мс скорее всего на классе обыграет и все такое, но такое возможно лишь в апл, чтобы команда с дна смотрелась лучше, чем топ

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  8. sellman 05.03.2017 19:28 # sellman
    Сити заипал со своими тупыми никчемными перекатами.
    КПД =0

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  9. aliadiere 05.03.2017 19:25 # aliadiere
    Я один смотрел только один матч за эти выходные? Неинтересные же все

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  10. gusto 05.03.2017 19:22 # gusto
    сосиска, и где тотальный футбол шитей, или намек на это?
    Гвардиола ваще хуй ложил на свой стиль, о чем я и говорил. Их ща коты бля возят рылом по газону. Где этот контроль? Говорил, гварди будет подстраиваться по соперников, ибо нету никакого футбола гвардиолы, есть просто барса месси.

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  11. alexminck 05.03.2017 19:21 # alexminck
    Ливер должен теперь сам затаскивать себя в ЛЧ
    ссать на игру конкурентов.

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  12. gusto 05.03.2017 19:21 # gusto
    как не забили то, котики?

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  13. ssa 05.03.2017 19:20 # ssa
    6ля, ну как так-то, штанга+добивание... мимо.
    коты неплохо смотрятся.

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  14. liverfun 05.03.2017 19:19 # liverfun
    сити мог бы себе пикфорда взять. англичанин, молодой, хороший кипер. просто идеально бы вписался

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  15. gusto 05.03.2017 19:11 # gusto
    не понимаю я этот менталитет середняков.
    Друг с другом катают на отъебись, но как только топы приезжают, у них сразу пердаки загораются
    Катай с такой энергией и самоотдачей весь сезон и хуй ты будешь в зоне вылета

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  16. sausage 05.03.2017 19:08 # sausage
    А чё без Де Брюйне играют? Типа не уровень?)

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  17. gusto 05.03.2017 19:05 # gusto
    нихуяси у сандерленда пердаки горят, так бегают шо ояебу

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  18. ssa 05.03.2017 19:05 # ssa
    коты дерзко начали

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  19. melwood-lfc 05.03.2017 18:59 # melwood-lfc
    Авторитетный священник РПЦ в эфире телеканала "СПАС" сообщил верующим, что ВИЧ не существует, СПИД развивается от стресса, депрессии и прививок, а анализы лучше никогда не сдавать

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  20. aliadiere 05.03.2017 18:58 # aliadiere
    Кейн 104 игр 68 голов на данный момент
    Дрогба первые 109 игр 50 голов.
    Кейн для местных все тот же односезонка

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