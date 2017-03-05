Фердинанд: "Юнайтед" финиширует в топ-4"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что "красные дьяволы" все равно финишируют в топ-4 Премьер-Лиги, несмотря на обилие теряемых очков.

Ничья 1:1 против "Борнмута" в субботу стала для подопечных Жозе Моуриньо уже седьмой домашней ничьей в этом сезоне Премьер-Лиги. Теряя так много очков на "Олд Траффорд", "дьяволы" с ноября как вкопанные находятся на шестой позиции в таблице.



Однако дистанция до зоны Лиги Чемпионов по-прежнему невелика, и Фердинанд ожидает, что в остатке сезона "Юнайтед" все-таки обойдет "Ливерпуль" с "Арсеналом", которые накануне играли между собой.



"Думаю, за пределами топ-4 останутся "Арсенал" и "Ливерпуль". Проблема упомянутых команд в нестабильности. "Юнайтед" же сейчас на ходу и обладает характером, они нашли способ побеждать. Да, в этот раз они сыграли вничью, но они уже приложили свои руки к трофею. Я по-прежнему думаю, что Жозе Моуриньо поможет им собраться и улучшить свое положение. Также я думаю, что очень многое для "Юнайтед" будет зависеть от Златана Ибрагимовича", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.