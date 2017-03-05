Фердинанд: "Юнайтед" финиширует в топ-4"

Манчестер Юнайтед Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что "красные дьяволы" все равно финишируют в топ-4 Премьер-Лиги, несмотря на обилие теряемых очков.

Ничья 1:1 против "Борнмута" в субботу стала для подопечных Жозе Моуриньо уже седьмой домашней ничьей в этом сезоне Премьер-Лиги. Теряя так много очков на "Олд Траффорд", "дьяволы" с ноября как вкопанные находятся на шестой позиции в таблице.

Однако дистанция до зоны Лиги Чемпионов по-прежнему невелика, и Фердинанд ожидает, что в остатке сезона "Юнайтед" все-таки обойдет "Ливерпуль" с "Арсеналом", которые накануне играли между собой.

"Думаю, за пределами топ-4 останутся "Арсенал" и "Ливерпуль". Проблема упомянутых команд в нестабильности. "Юнайтед" же сейчас на ходу и обладает характером, они нашли способ побеждать. Да, в этот раз они сыграли вничью, но они уже приложили свои руки к трофею. Я по-прежнему думаю, что Жозе Моуриньо поможет им собраться и улучшить свое положение. Также я думаю, что очень многое для "Юнайтед" будет зависеть от Златана Ибрагимовича", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2017 18:00

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  1. martingor 05.03.2017 19:07 # martingor
    Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд ожидает, что "красные дьяволы" все равно финишируют на 6 МЕСТЕ в Премьер-Лиги, несмотря на обилие теряемых очков.

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  2. mu-fc 05.03.2017 18:47 # mu-fc
    Не заслуживает МЮ место в 4, пусть попробуют через ЛЕ. Театр мечты превратился в театр ничьи. Дома просрали потенциальные 10 баллов, впереди выезд к ттх, арсенал и мс, там точно потеряем очки.

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  3. reeker 05.03.2017 18:40 # reeker
    Такой наивный.

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  4. vladvlad123 05.03.2017 18:19 # vladvlad123
    1. Челси
    2. Сити
    3. Тоттенхем
    4. Ливерпуль
    5. Арсенал
    6. Elbow United

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  5. akadam 05.03.2017 18:09 # akadam
    В этом сезоне "Арсенал" действительно может выпасть из 4-ки.

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  6. awesome-arsenal 05.03.2017 18:01 # awesome-arsenal
    аахахахахахахахаххахахахаха

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