Мойес: "Из Стоунса получится защитник топ-уровня"

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес не сомневается, что его протеже из "Манчестер Сити" Джон Стоунс вырастет в защитника мирового класса.

Прошлым летом "горожане" выложили 47 миллионов фунтов за игрока, который допустил уже несколько серьезных ошибок в текущем сезоне и на время лишился доверия со стороны главного тренера "Сити" Пепа Гвардиолы.



Тем не менее, Мойес не сомневается, что Джон вырастет в игрока топ-класса и оправдает его доверие. Именно Дэвид в свое время разглядел потенциал Стоунса и пригласил в "Эвертон", когда тот еще выступал за "Барнсли".



"Если внимательно за ним понаблюдать, можно сделать вывод, что он уже достаточно хороший футболист. Должен ли он стать топ-защитником? Я уверен, что да".



"Он не Джон Терри, не Джейми Каррагер, но по своей игре напоминает молодого Рио Фердинанда. Думаю, в обозримом будущем он может стать очень хорошим центральным защитником".



"Становясь старше, он будет лишь развивать оборонительные инстинкты – возможно, именно этих качеств ему не хватает прямо сейчас. Но я знаю, что Джон хочет принимать правильные решение и прибавлять. Этого у него не отнимешь", - цитирует Мойеса ESPN.