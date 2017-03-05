"Ливерпуль" оценил Старриджа в 30 миллионов фунтов

ПСЖ готов сделать предложение по нападающему "Ливерпуля" Даниэлю Старрижа, стоимость которого "красные" оценили в 30 миллионов фунтов.

Высока вероятность, что по окончании сезона 27-летний нападающий покинет мерсисайдский клуб. Старриджу не удалось произвести впечатление на рулевого "красных" Юргена Клоппа, а его прогрессу препятствуют многочисленные травмы.



Ожидается, что грядущим летом в борьбу за англичанина вступят как минимум два представителя Премьер-Лиги – "Вест Хэм" и "Стоук". "Молотобойцы" рассматривают Даниэля в качестве потенциальной замены для Энди Кэрролла.



Как стало известно Daily Mirror, еще одним претендентом на Старриджа готов стать ПСЖ. Чемпионы Франции считают, что подписание Даниэля только укрепит их амбиции в Лиге Чемпионов, но изначально хотят арендовать подверженного болячкам игрока.



По информации источника, "Ливерпуль" будет готов выслушать все имеющиеся предложения по Старриджу и уже оценил трансферную стоимость бомбардира – она составит 30 миллионов фунтов.