"Ливерпуль" оценил Старриджа в 30 миллионов фунтов
ПСЖ готов сделать предложение по нападающему "Ливерпуля" Даниэлю Старрижа, стоимость которого "красные" оценили в 30 миллионов фунтов.
Высока вероятность, что по окончании сезона 27-летний нападающий покинет мерсисайдский клуб. Старриджу не удалось произвести впечатление на рулевого "красных" Юргена Клоппа, а его прогрессу препятствуют многочисленные травмы.
Ожидается, что грядущим летом в борьбу за англичанина вступят как минимум два представителя Премьер-Лиги – "Вест Хэм" и "Стоук". "Молотобойцы" рассматривают Даниэля в качестве потенциальной замены для Энди Кэрролла.
Как стало известно Daily Mirror, еще одним претендентом на Старриджа готов стать ПСЖ. Чемпионы Франции считают, что подписание Даниэля только укрепит их амбиции в Лиге Чемпионов, но изначально хотят арендовать подверженного болячкам игрока.
По информации источника, "Ливерпуль" будет готов выслушать все имеющиеся предложения по Старриджу и уже оценил трансферную стоимость бомбардира – она составит 30 миллионов фунтов.
05.03.2017 16:00
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Последние комментарии:
лол. фапля несет какую то ахиную) объясняю: 6 лет назад, будучи отличным скоростным и перспективным нападающим, поражавшим своим умением уже играми за Челси, ушел лямов за 12. А сейчас, уже не имея перспективы, достигнув пиковой отметки, а лучше не станет, а только хуже, и скорее всего уже стал, травмами усугубив свои кондиции, и непонятно каким он стал из за них, и в возрасте....просить 30? Все напутали? может вы? Тогда он мог стоить 30, а сейчас как раз 12. Но если по справедливости, то тогда стоил 12, а сейчас лямов 5, не больше. Вот это объективно!
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25+ бонусы
вангую
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ПСЖ eбy дался чтоле
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Норм будет если за столько сольют...
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налетайте, лохматые!
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Рил жалко поца, но не игрок Клоппа. В принципе идеален для гг на замену Санчесу. 30 лямов справедливый ценник.
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Да уж,недалёкие в руководстве Ливерпуля.
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сезон назад да, но точно не сейчас за такую цену
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адекватная цена, желающие найдутся. Жаль, что не вернул себя
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20 максимум
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дороговато для хрусталя
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был бы норм вариант для всех. стурич топ, но совершенно не подходит клоппу, если б перестал себя жалеть и начал вести борьбу на поле, то можно было бы оставить, а так, как 5 колесо сейчас в команде. фирминыч на острие - пока идеал
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жалко но надо сливать Даниэля
нужен крепкий нап
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