"Ливерпуль" оценил Старриджа в 30 миллионов фунтов

Даниэль Старридж ПСЖ готов сделать предложение по нападающему "Ливерпуля" Даниэлю Старрижа, стоимость которого "красные" оценили в 30 миллионов фунтов.

Высока вероятность, что по окончании сезона 27-летний нападающий покинет мерсисайдский клуб. Старриджу не удалось произвести впечатление на рулевого "красных" Юргена Клоппа, а его прогрессу препятствуют многочисленные травмы.

Ожидается, что грядущим летом в борьбу за англичанина вступят как минимум два представителя Премьер-Лиги – "Вест Хэм" и "Стоук". "Молотобойцы" рассматривают Даниэля в качестве потенциальной замены для Энди Кэрролла.

Как стало известно Daily Mirror, еще одним претендентом на Старриджа готов стать ПСЖ. Чемпионы Франции считают, что подписание Даниэля только укрепит их амбиции в Лиге Чемпионов, но изначально хотят арендовать подверженного болячкам игрока.

По информации источника, "Ливерпуль" будет готов выслушать все имеющиеся предложения по Старриджу и уже оценил трансферную стоимость бомбардира – она составит 30 миллионов фунтов.



Метки Ливерпуль, Старридж

Автор foxmcfc   

Дата 05.03.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. cap26 05.03.2017 17:42 # cap26
    лол. фапля несет какую то ахиную) объясняю: 6 лет назад, будучи отличным скоростным и перспективным нападающим, поражавшим своим умением уже играми за Челси, ушел лямов за 12. А сейчас, уже не имея перспективы, достигнув пиковой отметки, а лучше не станет, а только хуже, и скорее всего уже стал, травмами усугубив свои кондиции, и непонятно каким он стал из за них, и в возрасте....просить 30? Все напутали? может вы? Тогда он мог стоить 30, а сейчас как раз 12. Но если по справедливости, то тогда стоил 12, а сейчас лямов 5, не больше. Вот это объективно!

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  2. melwood-lfc 05.03.2017 17:12 # melwood-lfc
    25+ бонусы
    вангую

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  3. chelsea-69 05.03.2017 16:43 # chelsea-69
    ПСЖ eбy дался чтоле

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  4. chelsealondon 05.03.2017 16:41 # chelsealondon
    Норм будет если за столько сольют...

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  5. ssa 05.03.2017 16:31 # ssa
    налетайте, лохматые!

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  6. gerrard08 05.03.2017 16:27 # gerrard08
    Рил жалко поца, но не игрок Клоппа. В принципе идеален для гг на замену Санчесу. 30 лямов справедливый ценник.

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  7. reeker 05.03.2017 16:26 # reeker
    Да уж,недалёкие в руководстве Ливерпуля.

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  8. narcot 05.03.2017 16:22 # narcot
    сезон назад да, но точно не сейчас за такую цену

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  9. vyrentz 05.03.2017 16:12 # vyrentz
    адекватная цена, желающие найдутся. Жаль, что не вернул себя

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  10. akado 05.03.2017 16:07 # akado
    20 максимум

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  11. jigalenko 05.03.2017 16:06 # jigalenko
    дороговато для хрусталя

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  12. liverfun 05.03.2017 16:03 # liverfun
    был бы норм вариант для всех. стурич топ, но совершенно не подходит клоппу, если б перестал себя жалеть и начал вести борьбу на поле, то можно было бы оставить, а так, как 5 колесо сейчас в команде. фирминыч на острие - пока идеал

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  13. tabooo 05.03.2017 16:01 # tabooo
    жалко но надо сливать Даниэля
    нужен крепкий нап

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