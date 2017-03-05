Конте не хочет возвращаться в Серию А

Главный тренер "Челси" Антонио Конте допустил свой уход из лондонского клуба в будущем, но возвращаться в Серию А не желает.

На этой неделе в итальянской прессе зазвучали предположения, что Конте может вернуться на родину к следующему сезону. По слухам, к такому решению Антонио подталкивает разлука с семьей и выгодное предложение от "Интера".



47-летний специалист мигом опроверг эти домыслы, заверив, что по окончании сезона к нему в Лондоне присоединятся жена и дочь, а сам он хочет остаться на посту рулевого "Челси" на как можно более долгий срок.



По словам Конте, его уход из клуба действительно возможен, но только в будущем. При этом о возвращении в Серию А не может быть и речи – Антонио хочет попробовать себя в других чемпионатах.



"Я хочу получит опыт работы в разных странах, такая мысль витает у меня в голове. Когда я был футболистом, то успел поиграть только за две команды – "Ювентус" и "Лечче". Если честно, я хотел попробовать себя в разных странах и вкусить нового опыта. Сейчас я получаю его в Англии", - цитирует Конте The Guardian.