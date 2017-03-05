Моуриньо: "Перестали тренировать пенальти"

Златан Ибрагимович Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что его игроки перестали тренировать пенальти и были наказаны на это в субботнем поединке против "Борнмута" (1:1).

За десять минут до финального свистка на "Олд Траффорд" рефери Кевин Френд подарил "дьяволам" возможность вытащить матч, который они проводили в большинстве на протяжении всего второго тайма.

Пенальти, заработанный Полем Погба, вызвался пробивать лучший бомбардир МЮ Златан Ибрагимович, однако удар шведа оказался неточным. Голкипер "Борнмута" Артур Боруц перевел мяч в штангу.

Таким образом, это уже второй 11-метровый, нереализованный подопечными Моуриньо в текущем сезоне. По словам португальца, в этот раз промах можно смело списать на отсутствие практики.

"Мы перестали практиковать пенальти, потому что судьи не назначали их на протяжении четырех или пяти месяцев. Златан, Погба – все эти ребята прекратили тренировать пенальти, но когда нам его, наконец, дали, они оказались не готовы его реализовать. Это довольно смешно", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 05.03.2017 14:00

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  1. ilovemanutd 05.03.2017 15:46 # ilovemanutd
    Неделю назад был финал КЛ. И получается, что команда не тренировала пенальти перед финалом. Хмм

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  2. ray-black 05.03.2017 15:26 # ray-black
    На самом деле мало кто специально тренирует пенальти.

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  3. shearer1 05.03.2017 15:24 # shearer1
    Сделайти Ибру штатным пенальтистом и штрафнистом.
    Ахаха

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  4. boavista 05.03.2017 15:10 # boavista
    Дали бы Мате, он забьет 30/30.

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  5. mancunia-planet 05.03.2017 14:43 # mancunia-planet
    Хуану пенали да штрафные отдать

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  6. rap-woiska 05.03.2017 14:37 # rap-woiska
    xyите шведской 35 лет,ему не надо практиковать...на мышечной памяти вывозить должен

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  7. axilles-1992 05.03.2017 14:19 # axilles-1992
    Мы перестали практиковать пенальти, потому что судьи не назначали их на протяжении четырех или пяти месяцев.
    Ебать он физрук.

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  8. fuckyeah 05.03.2017 14:13 # fuckyeah
    Сук, Моур настолько жалок что даже с помощью судьи не могут выиграть

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  9. ru-premiership 05.03.2017 14:08 # ru-premiership
    мда...

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