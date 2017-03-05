Моуриньо: "Перестали тренировать пенальти"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что его игроки перестали тренировать пенальти и были наказаны на это в субботнем поединке против "Борнмута" (1:1).
За десять минут до финального свистка на "Олд Траффорд" рефери Кевин Френд подарил "дьяволам" возможность вытащить матч, который они проводили в большинстве на протяжении всего второго тайма.
Пенальти, заработанный Полем Погба, вызвался пробивать лучший бомбардир МЮ Златан Ибрагимович, однако удар шведа оказался неточным. Голкипер "Борнмута" Артур Боруц перевел мяч в штангу.
Таким образом, это уже второй 11-метровый, нереализованный подопечными Моуриньо в текущем сезоне. По словам португальца, в этот раз промах можно смело списать на отсутствие практики.
"Мы перестали практиковать пенальти, потому что судьи не назначали их на протяжении четырех или пяти месяцев. Златан, Погба – все эти ребята прекратили тренировать пенальти, но когда нам его, наконец, дали, они оказались не готовы его реализовать. Это довольно смешно", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.
05.03.2017 14:00
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Неделю назад был финал КЛ. И получается, что команда не тренировала пенальти перед финалом. Хмм
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На самом деле мало кто специально тренирует пенальти.
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Сделайти Ибру штатным пенальтистом и штрафнистом.
Ахаха
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Дали бы Мате, он забьет 30/30.
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Хуану пенали да штрафные отдать
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xyите шведской 35 лет,ему не надо практиковать...на мышечной памяти вывозить должен
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Мы перестали практиковать пенальти, потому что судьи не назначали их на протяжении четырех или пяти месяцев.
Ебать он физрук.
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Сук, Моур настолько жалок что даже с помощью судьи не могут выиграть
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мда...
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