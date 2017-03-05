Моуриньо: "Перестали тренировать пенальти"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что его игроки перестали тренировать пенальти и были наказаны на это в субботнем поединке против "Борнмута" (1:1).

За десять минут до финального свистка на "Олд Траффорд" рефери Кевин Френд подарил "дьяволам" возможность вытащить матч, который они проводили в большинстве на протяжении всего второго тайма.



Пенальти, заработанный Полем Погба, вызвался пробивать лучший бомбардир МЮ Златан Ибрагимович, однако удар шведа оказался неточным. Голкипер "Борнмута" Артур Боруц перевел мяч в штангу.



Таким образом, это уже второй 11-метровый, нереализованный подопечными Моуриньо в текущем сезоне. По словам португальца, в этот раз промах можно смело списать на отсутствие практики.



"Мы перестали практиковать пенальти, потому что судьи не назначали их на протяжении четырех или пяти месяцев. Златан, Погба – все эти ребята прекратили тренировать пенальти, но когда нам его, наконец, дали, они оказались не готовы его реализовать. Это довольно смешно", - цитирует Моуриньо официальный сайт клуба.