Сабалета допускает свой уход из "Сити"

Пабло Сабалета Правый защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета признал, что может покинуть клуб спустя девять лет после переезда на "Этихад".

Как известно, действующий контракт 32-летнего Сабалеты с "горожанами" истекает уже по окончании сезона. Главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола предупредил аргентинца и других ветеранов клуба, что решение об их будущем примет только в мае.

Сам Пабло признает, что действительно может покинуть "Этихад", куда перебрался еще в 2008 году из "Эспаньола". По словам Сабалеты, ему хочется бросить себе новый вызов.

"Я знаю, что мой контракт истекает по окончании сезона. Мне 32, я не молодею, поэтому должен убедиться, что приму правильное решение для своей карьеры".

"Я хочу быть предельно честен с клубом и самим собой. Если я решу остаться, значит, так тому и быть. Если я решу, что пора двигаться дальше, значит, пора двигаться дальше. До тех пор я не хочу поднимать эту тему", - цитирует Сабалету Daily Mail.



Метки Манчестер Сити, Сабалета

Автор foxmcfc   

Дата 05.03.2017 13:00

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