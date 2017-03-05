Сабалета допускает свой уход из "Сити"

Правый защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета признал, что может покинуть клуб спустя девять лет после переезда на "Этихад".

Как известно, действующий контракт 32-летнего Сабалеты с "горожанами" истекает уже по окончании сезона. Главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола предупредил аргентинца и других ветеранов клуба, что решение об их будущем примет только в мае.



Сам Пабло признает, что действительно может покинуть "Этихад", куда перебрался еще в 2008 году из "Эспаньола". По словам Сабалеты, ему хочется бросить себе новый вызов.



"Я знаю, что мой контракт истекает по окончании сезона. Мне 32, я не молодею, поэтому должен убедиться, что приму правильное решение для своей карьеры".



"Я хочу быть предельно честен с клубом и самим собой. Если я решу остаться, значит, так тому и быть. Если я решу, что пора двигаться дальше, значит, пора двигаться дальше. До тех пор я не хочу поднимать эту тему", - цитирует Сабалету Daily Mail.