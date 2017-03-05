Моуриньо назвал руководству МЮ игроков, которых хочет купить
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что уже передал руководству своего клуба список игроков, которых он желает приобрести грядущим летом.
Ожидается, что после окончания этого сезона "красные дьяволы" выйдут на трансферный рынок, чтобы вновь расстаться со внушительной суммой денег, как и прошлым летом. Одним из потенциальных новичков "Юнайтед" называется нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.
Как признается Жозе, он уже определился с игроками, которых он хочет видеть в своей команде, и теперь дело за исполнительным директором Эдом Вудвордом.
"Я лишь могу сказать вам, что моему руководству предстоит сложная работа, но в то же время это легко. Это легко, потому что я называю им имена. Я называю им не качества или позиции. Я называю им конкретные имена. Сложность же заключается в том, чтобы заполучить эти имена. Так что это легко с одной стороны и сложно с другой".
"Обычно трансферный рынок не бывает идеальным. Здесь очень сложно заполучить ровно то, что ты хочешь, особенно в наши дни".
"Но мы хотим стать лучше. Нам нужно стать лучше, чтобы сделать следующий шаг. В лице Депая и Шнайдерлена мы потеряли игроков, которые не были игроками стартового состава, но на их место никто не пришел", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
05.03.2017 12:00
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Да уж,изменился Маур.нихера с молодежкой не умеет работать,потратил уйму денег и просит еще на трансферы.эй,манки,всю жизнь будете тратить деньги.воспитывать кто молодежку будет?-только не вы.позорно,мешки
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ахахааа...
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Канеш легко и тяжело..легко отвалить бабло, но тяжело убедить игрока лизать потом Златану зад
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этот уе6ан очередной раз доказывает, что он нихрена не топ-тренер. покупать готовых игроков за огромные бабосы, вот что он умеет, а сделать из сырого материала добротного игрока ему не по плечу.
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Да это определенно легко, и сложно.
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Я лишь могу сказать вам, что моему руководству предстоит сложная работа, но в то же время это легко. Это легко, потому что я называю им имена.
называешь имена-люди тратят сотни лямов на эти "имена" и потом пиздишь о том какой ты топ тренер))
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Потратил пару сотен лимонов, а взял только КАЛ, и тот с трудом. Дайте этому переводчику пол лярда, может КА возьмёт
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