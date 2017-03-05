Моуриньо назвал руководству МЮ игроков, которых хочет купить

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что уже передал руководству своего клуба список игроков, которых он желает приобрести грядущим летом.

Ожидается, что после окончания этого сезона "красные дьяволы" выйдут на трансферный рынок, чтобы вновь расстаться со внушительной суммой денег, как и прошлым летом. Одним из потенциальных новичков "Юнайтед" называется нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн.



Как признается Жозе, он уже определился с игроками, которых он хочет видеть в своей команде, и теперь дело за исполнительным директором Эдом Вудвордом.



"Я лишь могу сказать вам, что моему руководству предстоит сложная работа, но в то же время это легко. Это легко, потому что я называю им имена. Я называю им не качества или позиции. Я называю им конкретные имена. Сложность же заключается в том, чтобы заполучить эти имена. Так что это легко с одной стороны и сложно с другой".



"Обычно трансферный рынок не бывает идеальным. Здесь очень сложно заполучить ровно то, что ты хочешь, особенно в наши дни".



"Но мы хотим стать лучше. Нам нужно стать лучше, чтобы сделать следующий шаг. В лице Депая и Шнайдерлена мы потеряли игроков, которые не были игроками стартового состава, но на их место никто не пришел", — цитирует Моуриньо Sky Sports.