27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 5 марта двумя поединками продолжится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — ЭВЕРТОН 16:30 Онлайн-трансляция



На "Уайт Харт Лэйн" сойдутся две команды, которые сами находятся в отличной форме, и чьи бомбардиры тоже находятся в отличной форме. Возможно, в данный момент "Эвертон" и не является прямым конкурентом для "Тоттенхэма", зато в гонке бомбардиров Ромелу Лукаку идет вровень с Харри Кейном — оба нападающих забили по 17 голов. "Шпоры" выиграли все восемь последних домашних матчей в Премьер-Лиге, и им очень важно продлить эту серию, ведь конкуренты по топ-4 не дремлют. В восьми последних встречах соперников "ириски" не одержали ни одной победы, зато все три последних свели вничью.



Защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду предстоит фитнес-тест, тогда как Данни Роуз и Эрик Ламела по-прежнему отсутствуют.



Полузащитник "Тоттенхэма" Мухамед Бешич едва возобновил тренировки после тяжелой травмы и выйти на поле еще не готов.



САНДЕРЛЕНД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:00 Онлайн-трансляция



Положению "Сандерленда" не позавидуешь. Занимая последнее место в Премьер-Лиге и катастрофически нуждаясь в очках, команда Дэвида Мойесе сталкивается с набирающим обороты "Манчестер Сити". Однако можно вспомнить, что не так давно — в период с 2010 по 2013 год — "коты" четыре раза подряд обыгрывали "горожан" на своем поле со счетом 1:0. Еще один фактор в пользу "Сандерленда" — это персональная статистика Мойеса, который проиграл только два из 12 матчей против "Сити" за свою тренерскую карьеру. "Горожане" же могут похвастать тем, что одержали шесть победу кряду против "котов" с учетом всех соревнований.



Защитник "Сандерленда" Папи Джилободжи возвращается после дисквалификации, но Джейсон Денайер не сыграет из-за условий своей аренды. Ян Кирхгофф, Стивен Пиенаар и Джек Родуэлл травмированы.



Лазарет "Сити" покинули защитники Венсан Компани и Александр Коларов. Вилли Кабальеро, как ожидается, вернется в ворота.