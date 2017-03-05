"Арсенал" видит в Аллегри замену для Венгера

Руководство "Арсенала" видит в главном тренере "Ювентуса" Массимилиано Аллегри кандидата номер один на замену Арсену Венгеру, если тот решит уйти из клуба по окончании сезона.

Как известно, игроки и боссы лондонского клуба по-прежнему находятся в неведении планов Венгера на будущее. А поскольку до окончания сезона остается всего два с половиной месяца, сценарий с уходом Арсена выглядит все более реальным.



По информации The Independent, еще в прошлом месяце руководители "Арсенала" начали готовиться к расставанию с 67-летним французом. Боссы клуба составили шорт-лист кандидатов, которые потенциально могут занять место Венгера грядущим летом.



В данный момент этот шорт-лист содержит имена трех специалистов. Фаворитом руководителей "Арсенала" на роль возможного сменщика Венгера является 49-летний Аллегри, который работает с "Ювентусом" с 2014 года, успев дважды выиграть Серию А.



"В подходящее время я проведу встречу с клубом, и мы решим вопрос с моим будущим. Между мной и клубом полная гармония, и сейчас важно лишь сохранять концентрацию на наших целях", — поведал накануне Аллегри.



Сообщается, что альтернативами Аллегри выступают Томас Тухель из дортмундской "Боруссии" и Диего Симеоне из "Атлетико".



