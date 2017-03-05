"Арсенал" видит в Аллегри замену для Венгера
Руководство "Арсенала" видит в главном тренере "Ювентуса" Массимилиано Аллегри кандидата номер один на замену Арсену Венгеру, если тот решит уйти из клуба по окончании сезона.
Как известно, игроки и боссы лондонского клуба по-прежнему находятся в неведении планов Венгера на будущее. А поскольку до окончания сезона остается всего два с половиной месяца, сценарий с уходом Арсена выглядит все более реальным.
По информации The Independent, еще в прошлом месяце руководители "Арсенала" начали готовиться к расставанию с 67-летним французом. Боссы клуба составили шорт-лист кандидатов, которые потенциально могут занять место Венгера грядущим летом.
В данный момент этот шорт-лист содержит имена трех специалистов. Фаворитом руководителей "Арсенала" на роль возможного сменщика Венгера является 49-летний Аллегри, который работает с "Ювентусом" с 2014 года, успев дважды выиграть Серию А.
"В подходящее время я проведу встречу с клубом, и мы решим вопрос с моим будущим. Между мной и клубом полная гармония, и сейчас важно лишь сохранять концентрацию на наших целях", — поведал накануне Аллегри.
Сообщается, что альтернативами Аллегри выступают Томас Тухель из дортмундской "Боруссии" и Диего Симеоне из "Атлетико".
05.03.2017 10:00
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Последние комментарии:
Я уж испугался что арсенал продлит внигре и дальше будет глотать хуи лет 5
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Краще б Жардіма
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Мы скам мочой поить не бросим
6 29 48+1
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Шорт лист коучей силён конечно...
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6 26 49
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опять жидко всрали женскую эстафету.
Может антирекорд обновят.
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мля круто когда проигрываеш лестеру,а шутка про скама и шестое место остается актуальным
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Без Пирло ничего не получится.
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сверхдержава
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Симеоне в Арсик запилите, он из них мужчин хотя бы сделает, вернет им яйца
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Потоговротим. Забитые голы: челсей - 55, шпоры - 50, сити - 51, про скум промолчу, лфк - 58. И это при том, что у ливера нет номинального нападающего. Оргия Девок в старт не попадает, а еще один весь год в лазарете. То есть, все голы были созданы полузащитниками. Воистину сбалансированная, пластичная и классная полузащита. Что же будет если летом купить забивного форварда, даже если условного лакасетта взять? рили страшно становится.
И обидно, что в этом сезоне могли норм гонку за чемпик устроить, будь защита и кипер по нормальней
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Привет, твари
Какой Симионе???! Ска, просто в голос кричу с большинства!
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Клоппа надо брать. Он с удовольствием согласится возглавить Великий Арсенал!
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Ни один из них не подойдет под философию Арсеноля, ну Тухель болие лимение.
Цепляйте Марко Сильву из Халла вот он отличный тренер.
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Аллегри такой же мягкотелый, бесхарактерный физрук, как и венгер. Так что калониры ещё долго будут отсасывать у всех.
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