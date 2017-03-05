"Арсенал" видит в Аллегри замену для Венгера

Массимилиано Аллегри Руководство "Арсенала" видит в главном тренере "Ювентуса" Массимилиано Аллегри кандидата номер один на замену Арсену Венгеру, если тот решит уйти из клуба по окончании сезона.

Как известно, игроки и боссы лондонского клуба по-прежнему находятся в неведении планов Венгера на будущее. А поскольку до окончания сезона остается всего два с половиной месяца, сценарий с уходом Арсена выглядит все более реальным.

По информации The Independent, еще в прошлом месяце руководители "Арсенала" начали готовиться к расставанию с 67-летним французом. Боссы клуба составили шорт-лист кандидатов, которые потенциально могут занять место Венгера грядущим летом.

В данный момент этот шорт-лист содержит имена трех специалистов. Фаворитом руководителей "Арсенала" на роль возможного сменщика Венгера является 49-летний Аллегри, который работает с "Ювентусом" с 2014 года, успев дважды выиграть Серию А.

"В подходящее время я проведу встречу с клубом, и мы решим вопрос с моим будущим. Между мной и клубом полная гармония, и сейчас важно лишь сохранять концентрацию на наших целях", — поведал накануне Аллегри.

Сообщается, что альтернативами Аллегри выступают Томас Тухель из дортмундской "Боруссии" и Диего Симеоне из "Атлетико".


Метки Аллегри, Арсенал, Венгер, слухи, тренеры, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1358

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Последние комментарии:




  1. mafia 05.03.2017 11:15 # mafia
    Я уж испугался что арсенал продлит внигре и дальше будет глотать хуи лет 5

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  2. tolikohota 05.03.2017 11:14 # tolikohota
    Краще б Жардіма

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  3. white-power 05.03.2017 11:12 # white-power
    Мы скам мочой поить не бросим
    6 29 48+1

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  4. chelsealondon 05.03.2017 11:07 # chelsealondon
    Шорт лист коучей силён конечно...

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  5. fred-the-red 05.03.2017 11:06 # fred-the-red
    6 26 49

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  6. budun 05.03.2017 11:01 # budun
    опять жидко всрали женскую эстафету.
    Может антирекорд обновят.

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  7. sher-liverpool 05.03.2017 10:55 # sher-liverpool
    мля круто когда проигрываеш лестеру,а шутка про скама и шестое место остается актуальным

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  8. billy-talent 05.03.2017 10:52 # billy-talent
    Без Пирло ничего не получится.

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  9. melwood-lfc 05.03.2017 10:49 # melwood-lfc
    https://cs540100.userapi.com/c636619/v636619772/58e1a/EbHg17GFxVY.jpg

    сверхдержава

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  10. ska-skvo 05.03.2017 10:45 # ska-skvo
    Симеоне в Арсик запилите, он из них мужчин хотя бы сделает, вернет им яйца

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  11. shamrock 05.03.2017 10:30 # shamrock
    Потоговротим. Забитые голы: челсей - 55, шпоры - 50, сити - 51, про скум промолчу, лфк - 58. И это при том, что у ливера нет номинального нападающего. Оргия Девок в старт не попадает, а еще один весь год в лазарете. То есть, все голы были созданы полузащитниками. Воистину сбалансированная, пластичная и классная полузащита. Что же будет если летом купить забивного форварда, даже если условного лакасетта взять? рили страшно становится.
    И обидно, что в этом сезоне могли норм гонку за чемпик устроить, будь защита и кипер по нормальней

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  12. sellman 05.03.2017 10:20 # sellman
    Привет, твари

    Какой Симионе???! Ска, просто в голос кричу с большинства!

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  13. warham 05.03.2017 10:13 # warham
    Клоппа надо брать. Он с удовольствием согласится возглавить Великий Арсенал!

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  14. pistolero-lfc 05.03.2017 10:10 # pistolero-lfc
    Ни один из них не подойдет под философию Арсеноля, ну Тухель болие лимение.
    Цепляйте Марко Сильву из Халла вот он отличный тренер.

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  15. chelsea88 05.03.2017 10:05 # chelsea88
    Аллегри такой же мягкотелый, бесхарактерный физрук, как и венгер. Так что калониры ещё долго будут отсасывать у всех.

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