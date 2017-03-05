Чех призвал "Арсенал" сосредоточиться на борьбе за попадание в топ-4

После поражения в гостях у "Ливерпуля" голкипер "Арсенала" Петр Чех вынес неутешительный вердикт в отношении перспектив своей команды на остаток сезона.

Проиграв в субботу на "Энфилде" со счетом 3:1, "канониры" оказались за пределами топ-4 Премьер-Лиги. Чех затрудняется объяснить это поражение, но признает, что оно ставит крест на чемпионских амбициях "Арсенала".



"У нас было две недели на подготовку к этому матчу. Мы знали, что соперник быстр в контратаках и любит прессинговать, поэтому мы не хотели давать им возможностей для контратак".



"В случае с двумя голами, пропущенными в первом тайме, нам не грозила прямая угроза и мяч не шел нам за спину. К сожалению, сопернику удавалось находить свободное пространство, хотя этого не должно было происходить — мы должны были действовать достаточно организованно, чтобы предотвращать подобное".



"В первом тайме мы играли не на том уровне, как следовало бы, и сложно сказать, почему".



"Набрав три очка, мы бы остались в чемпионской гонке, но теперь, думаю, мы слишком далеко. Я не думаю, что "Челси" потеряет так много очков, поэтому теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы финишировать как можно выше и попасть в Лигу Чемпионов", — сообщил Чех официальному веб-сайту "Арсенала".