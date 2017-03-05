Гордон не перейдет в "Челси" летом

Голкипер "Селтика" Крэйг Гордон, которого в январе пытался приобрести "Челси", согласовал со своим клубом новый контракт на три с половиной года.

Напомним, в зимнее трансферное окно "синие" получили предложение от "Борнмута" о покупке Асмира Беговича. Дублер Тибо Куртуа выразил желание отправиться к "вишенкам", где ему обещали регулярную игровую практику.



"Челси" отпустил бы Беговича, если бы смог найти ему замену, однако согласовать трансфер Гордона лидерам Премьер-Лиги так и не удалось, несмотря на два сделанных предложения. До недавних пор ожидалось, что по окончании сезона "вишенки" вернутся за Асмиром, а "синие" — за Крэйгом.



Однако сейчас Daily Mail стало известно, что 34-летний Гордон решил остаться в "Селтике". Крэйг согласовал со своим клубом новый контракт до июня 2020, который будет подписан на следующей неделе.



Таким образом, переезд Гордона на "Стэмфорд Бридж" выглядит маловероятным. Это означает, что "Челси" придется искать другую замену для Беговича.