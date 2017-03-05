Райт: "На месте Санчеса я бы ушел из "Арсенала"
Бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт заявил, что на месте Алексиса Санчеса он был покинул клуб после того, что случилось в проигранном матче против "Ливерпуля".
Напомним, главный тренер "канониров" Арсен Венгер оставил Санчеса вне стартового состава на матч против "красных". Алексис вышел на замену лишь в перерыве, сумев изменить игру — но было уже слишком поздно, и "Арсенал" потерпел поражение 3:1. Райт считает, что этот момент может стать переломным в карьере чилийца.
"Сегодня наш лучший игрок был отправлен на лавку, но затем он вышел на поле и доказал, что с ним не следовало так поступать. Нет, я бы не остался в "Арсенале" на его месте".
"Я бы не остался, потому что, если я не попадаю в состав "Арсенала" на такие матчи, как на "Энфилде", когда нужно сделать все возможное для сохранения места в топ-4, то зачем вообще оставаться?"
"Мы особо ни на что не претендуем и с треском вылетаем из Лиги Чемпионов. Должно быть он сыт по горло, сидя в раздевалке, а его агент уже названивает другим клубам", — сообщил Райт BT Sport.
05.03.2017 07:00
Просмотров: 1892
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да, и, к сожалению, к этому мало что можно добавить. Какой такой план, мсье Венгер? Все силы надо было бросить на Ливерпуль, зайти в раздевалку перед игрой и сказать: "мужики, ради меня, выйдите и выиграйте, сегодня надо. Я был добр к вам, прикрывал вас, но сегодня вы должны умереть на поле. Матч с Баварией уже неважен, там сыграют разные Рейне-Аделейде". Он так сказал? Вряд ли
(ответить)
Уйдет в Челси..
(ответить)
А что случилось в проигранном матче против "Ливерпуля"?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий