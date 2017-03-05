Райт: "На месте Санчеса я бы ушел из "Арсенала"

Алексис Санчес Бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт заявил, что на месте Алексиса Санчеса он был покинул клуб после того, что случилось в проигранном матче против "Ливерпуля".

Напомним, главный тренер "канониров" Арсен Венгер оставил Санчеса вне стартового состава на матч против "красных". Алексис вышел на замену лишь в перерыве, сумев изменить игру — но было уже слишком поздно, и "Арсенал" потерпел поражение 3:1. Райт считает, что этот момент может стать переломным в карьере чилийца.

"Сегодня наш лучший игрок был отправлен на лавку, но затем он вышел на поле и доказал, что с ним не следовало так поступать. Нет, я бы не остался в "Арсенале" на его месте".

"Я бы не остался, потому что, если я не попадаю в состав "Арсенала" на такие матчи, как на "Энфилде", когда нужно сделать все возможное для сохранения места в топ-4, то зачем вообще оставаться?"

"Мы особо ни на что не претендуем и с треском вылетаем из Лиги Чемпионов. Должно быть он сыт по горло, сидя в раздевалке, а его агент уже названивает другим клубам", — сообщил Райт BT Sport.


Метки Арсенал, Райт, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2017 07:00

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  1. denkik 05.03.2017 07:22 # denkik
    Да, и, к сожалению, к этому мало что можно добавить. Какой такой план, мсье Венгер? Все силы надо было бросить на Ливерпуль, зайти в раздевалку перед игрой и сказать: "мужики, ради меня, выйдите и выиграйте, сегодня надо. Я был добр к вам, прикрывал вас, но сегодня вы должны умереть на поле. Матч с Баварией уже неважен, там сыграют разные Рейне-Аделейде". Он так сказал? Вряд ли

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  2. asnural 05.03.2017 07:21 # asnural
    Уйдет в Челси..

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  3. vasya-mu 05.03.2017 07:19 # vasya-mu
    А что случилось в проигранном матче против "Ливерпуля"?

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