Райт: "На месте Санчеса я бы ушел из "Арсенала"

Бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт заявил, что на месте Алексиса Санчеса он был покинул клуб после того, что случилось в проигранном матче против "Ливерпуля".

Напомним, главный тренер "канониров" Арсен Венгер оставил Санчеса вне стартового состава на матч против "красных". Алексис вышел на замену лишь в перерыве, сумев изменить игру — но было уже слишком поздно, и "Арсенал" потерпел поражение 3:1. Райт считает, что этот момент может стать переломным в карьере чилийца.



"Сегодня наш лучший игрок был отправлен на лавку, но затем он вышел на поле и доказал, что с ним не следовало так поступать. Нет, я бы не остался в "Арсенале" на его месте".



"Я бы не остался, потому что, если я не попадаю в состав "Арсенала" на такие матчи, как на "Энфилде", когда нужно сделать все возможное для сохранения места в топ-4, то зачем вообще оставаться?"



"Мы особо ни на что не претендуем и с треском вылетаем из Лиги Чемпионов. Должно быть он сыт по горло, сидя в раздевалке, а его агент уже названивает другим клубам", — сообщил Райт BT Sport.