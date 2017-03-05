Миральяс: "Лукаку лучше Кейна"

Вингер "Эвертона" Кевин Миральяс заявил, что его одноклубник Ромелу Лукаку по всем параметрам превосходит своего конкурента по гонке бомбардиров Премьер-Лиги Харри Кейна из "Тоттенхэма".

В преддверии очного матча "шпор" и "ирисок" на "Уайт Харт Лэйн" в воскресенье Лукаку и Кейн имеют на своем счету по 17 голов в этом сезоне. Правда, Ромелу все 17 раз отличился с игры, а Харри четырежды реализовал пенальти.



Миральяс с уважением относится к нападающему "Тоттенхэма", но считает, что Лукаку является игроком более высокого уровня, нежели Кейн.



"В данный момент они, Харри Кейн и Ром, находятся в своей лучшей форме. Но, на мой взгляд, Ром лучше. Он сильнее и быстрее. Это правда, что Харри Кейн стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги в прошлом сезоне, но я надеюсь, что в этом году Ром его обойдет".



"У Рома уже 17 голов, и я надеюсь, он сможет забить еще 10-15. Если он финиширует лучшим бомбардиром, тогда у нас будут шансы на место в топ-5", — приводит слова Миральяса Liverpool Echo.