Венгер не жалеет, что не выпустил Санчеса с первых минут против "Ливерпуля"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не жалеет о своем решении оставить нападающего Алексиса Санчеса вне стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Пропустив два гола от "Ливерпуля" еще до перерыва, на второй тайм Венгер все-таки выпустил Санчеса. Чилиец помог "канонирам" изменить игру, но не изменил результат — подопечные Венгера потерпели поражение со счетом 3:1. Однако Арсен отказывается признавать свою ошибку.



"Послушайте, замысле состоял в том, чтобы играть более прямолинейно. Мы хотели использовать двух игроков (Оливье Жиру и Данни Уэлбека), которые сильны в воздухе. Мы решили играть более прямолинейно".



"Все приходят к одному и тому же выводу, но я достаточно силен и мыслю достаточно здраво, чтобы самостоятельно оценить его эффект после выхода на замену. Я не отрицаю того, что Алексис Санчес отличный игрок. Ведь именно я его купил, я даю ему играть, и он прогрессирует. Такого рода решения даются непросто, но ты всегда должен стоять на своем".



"Когда Алексис Санчес вышел во втором тайме, то, конечно, нападающим уже было гораздо легче. Это было видно по разнице в игре Жиру, а также по игре Уолкотта. Мы стали больше доминировать в полузащите".



"Я не думаю, что должен углубляться в объяснения насчет каждого отдельного решения. Что было хорошим во втором тайме, так это коллективная игра. Что было плохим в первом тайме, так это коллективная игра. На мой взгляд, это более рациональное объяснение, чем все остальное", — цитирует Венгера The Independent.