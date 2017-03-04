Клопп: "Один из наших лучших матчей в этом сезоне"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что против "Арсенала" в субботу его команда сыграла один из своих лучших матчей в этом сезоне.
В субботу на "Энфилде" подопечным Клоппа удалось реабилитироваться за поражение 3:1 от "Лестера" в прошлый уикенд и одержать победу (3:1), которая вернула их в топ-4 Премьер-Лиги. Юрген остался чрезвычайно доволен реакцией своей команды.
"Это был один из лучших матчей, что мы пока что сыграли, и это подтверждается качеством нашего футбола и силой соперника".
"Мы сыграли по-настоящему хорошо. После поражения от "Лестера" в наш адрес прозвучали жесткие слова, и мы проанализировать это и сыграли в игру, которая доставляет удовольствие".
"Сегодня у нас была возможность исправиться, и мы ей воспользовались. Таковы американские горки Премьер-Лиги. Здесь не всегда бывает, что ты движешься исключительно вверх".
"Мы знали, что "Арсенал" будет отвечать во втором тайме. Алексис Санчес — игрок высочайшего уровня, и он играет иначе, нежели Данни Уэлбек. Симону Миньоле пришлось выручать нас".
"Это важно, что мы определили "Арсенал" и поднялись на четвертое место. Мы чувствовали себя по-настоящему плохо в прошлый уикенд, и нам потребовалось несколько дней, чтобы осознать произошедшее", — цитирует Клоппа BBC.
04.03.2017 23:10
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Чесно,жалко Венгера,сколько он сделал для
Арсенала,жаль если его
уволят
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После этих слов я поверил, что он ШУТ.
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"Это важно, что мы определили "Арсенал"
Миха сжалься над ГГ.Понимаю Мопс в тренде все дела...
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Клоп ТОП!
Ведет команду к чемпионству.
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первый тайм лучший.а вот во втором гг наших переиграли,просто повезло в некоторых моментах.ну а 3 мяч Лаллана на классе сделал,Дивок и Жора элементарно сыграли по классике
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физрук физруком, след. матч сольет какому-то вест брому
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