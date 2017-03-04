Клопп: "Один из наших лучших матчей в этом сезоне"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что против "Арсенала" в субботу его команда сыграла один из своих лучших матчей в этом сезоне.

В субботу на "Энфилде" подопечным Клоппа удалось реабилитироваться за поражение 3:1 от "Лестера" в прошлый уикенд и одержать победу (3:1), которая вернула их в топ-4 Премьер-Лиги. Юрген остался чрезвычайно доволен реакцией своей команды.

"Это был один из лучших матчей, что мы пока что сыграли, и это подтверждается качеством нашего футбола и силой соперника".

"Мы сыграли по-настоящему хорошо. После поражения от "Лестера" в наш адрес прозвучали жесткие слова, и мы проанализировать это и сыграли в игру, которая доставляет удовольствие".

"Сегодня у нас была возможность исправиться, и мы ей воспользовались. Таковы американские горки Премьер-Лиги. Здесь не всегда бывает, что ты движешься исключительно вверх".

"Мы знали, что "Арсенал" будет отвечать во втором тайме. Алексис Санчес — игрок высочайшего уровня, и он играет иначе, нежели Данни Уэлбек. Симону Миньоле пришлось выручать нас".

"Это важно, что мы определили "Арсенал" и поднялись на четвертое место. Мы чувствовали себя по-настоящему плохо в прошлый уикенд, и нам потребовалось несколько дней, чтобы осознать произошедшее", — цитирует Клоппа BBC.


Метки Арсенал, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2017 23:10

Количество просмотров Просмотров: 785

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. seregaball 04.03.2017 23:53 # seregaball
    Чесно,жалко Венгера,сколько он сделал для
    Арсенала,жаль если его
    уволят

    (ответить)

  2. palach221078 04.03.2017 23:39 # palach221078
    После этих слов я поверил, что он ШУТ.

    (ответить)

  3. skychnie-oboi 04.03.2017 23:26 # skychnie-oboi
    "Это важно, что мы определили "Арсенал"

    Миха сжалься над ГГ.Понимаю Мопс в тренде все дела...

    (ответить)

  4. skychnie-oboi 04.03.2017 23:23 # skychnie-oboi
    Клоп ТОП!
    Ведет команду к чемпионству.

    (ответить)

  5. dimon70 04.03.2017 23:17 # dimon70
    первый тайм лучший.а вот во втором гг наших переиграли,просто повезло в некоторых моментах.ну а 3 мяч Лаллана на классе сделал,Дивок и Жора элементарно сыграли по классике

    (ответить)

  6. ugunner4 04.03.2017 23:11 # ugunner4
    физрук физруком, след. матч сольет какому-то вест брому

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: