Клопп: "Один из наших лучших матчей в этом сезоне"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что против "Арсенала" в субботу его команда сыграла один из своих лучших матчей в этом сезоне.

В субботу на "Энфилде" подопечным Клоппа удалось реабилитироваться за поражение 3:1 от "Лестера" в прошлый уикенд и одержать победу (3:1), которая вернула их в топ-4 Премьер-Лиги. Юрген остался чрезвычайно доволен реакцией своей команды.



"Это был один из лучших матчей, что мы пока что сыграли, и это подтверждается качеством нашего футбола и силой соперника".



"Мы сыграли по-настоящему хорошо. После поражения от "Лестера" в наш адрес прозвучали жесткие слова, и мы проанализировать это и сыграли в игру, которая доставляет удовольствие".



"Сегодня у нас была возможность исправиться, и мы ей воспользовались. Таковы американские горки Премьер-Лиги. Здесь не всегда бывает, что ты движешься исключительно вверх".



"Мы знали, что "Арсенал" будет отвечать во втором тайме. Алексис Санчес — игрок высочайшего уровня, и он играет иначе, нежели Данни Уэлбек. Симону Миньоле пришлось выручать нас".



"Это важно, что мы определили "Арсенал" и поднялись на четвертое место. Мы чувствовали себя по-настоящему плохо в прошлый уикенд, и нам потребовалось несколько дней, чтобы осознать произошедшее", — цитирует Клоппа BBC.