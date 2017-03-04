"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" и поднялся в топ-4

Роберто Фирмино Отпраздновав победу 3:1 над "Арсеналом", "Ливерпуль" занял место своего соперника в топ-4 Премьер-Лиги.

На поражение 3:1 от "Лестера" главный тренер "красных" Юрген Клопп отреагировал, усадив в запас Лукаса Лейву. Место бразильца в центре обороны занял Рагнар Клаван.

Наставник "канониров" Арсен Венгер в свою очередь отправил на лавку Алексиса Санчеса, а Месут Озил в заявку и вовсе не попал из-за болезни. Вернулись в команду Начо Монреаль, Гранит Джака, Данни Уэлбек и Оливье Жиру.

Матч начался с обоюдных атак, но хозяева смотрелись на порядок увереннее и уже на девятой минуте открыли счет. Садио Мане с дальнего края штрафной площади выполнил сильный прострел низом во вратарскую, а Филиппе Коутиньо хитро пропустил мяч на свободного Роберто Фирмино. Бразилец не лучшим образом обработал эту передачу, но вторым касанием все-таки смог пробить — 1:0.

В дальнейшем "Арсеналу" удалось выравнять процент по владению мячом, однако команда Арсена Венгера была беззуба впереди. "Ливерпуль" действовал на порядок опаснее и на 40-й минуте удвоил счет. "Красные" завели мяч в штрафную, а Фирмино сделал передачу на другой край площадки свободному Садио Мане, и тот расстрелял Петра Чеха — 2:0.

Перед самым перерывом счет едва не стал крупным, однако на сей раз Чех отразил удар Филиппе Коутиньо практически в упор. Венгеру терять было нечего, и на второй тайм он выпустил Санчеса, убрав с игры Франсиса Кокелена.

Уже на 48-й минуте "канониры" создали свой первый в матче голевой момент. Опаснейший удар головой наносил Жиру, однако Симоне Миньоле удалось перевести мяч в перекладину, а затем и забрать.

Хозяева ответили серией своих атак, а на 57-й минуте пропустили. "Арсенал" организовал контрвыпад, Санчес промчался вперед и сделал передачу меж двух защитников на Уэлбека. Выйдя на ударную позицию, Данни подсек мяч перед рванувшим навстречу Миньоле — 2:1.

Гол Уэлбека изменил игру, и "Арсенал" завладел инициативой. Некоторое время "Ливерпуль" выглядел растерянным, но постепенно пришел в себя и вновь принялся атаковать.

"Красные" могли снять все вопросы об исходе матча на 83-й минуте, однако удар головой Дивока Ориги, вышедшего на замену, на себя приняла штанга.

В концовке "Арсенал" стал сильно рисковать и в компенсированное время нарвался на результативную контратаку соперника. Адам Лаллана запустил Ориги по правому флангу, а Дивок прострелил на 11-метровую отметку подключившемуся Джорджиньо Вейналдуму — 3:1.

Выход Алексиса Санчеса на замену в перерыве изменил игру и показал, что решение Арсена Венгера оставить свою чилийскую звезду в запасе было ошибкой. "Арсеналу" удалось вернуть интригу, однако ужасные первые 45 минут перечеркнули все последующие старания "канониров".

"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2017 22:25

Количество просмотров Просмотров: 4746

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. seregaball 04.03.2017 23:55 # seregaball
    Чесно,жалко мне Венгера,сколько он сделал для Арсенала,жалко будет,если его уволят

    (ответить)

  2. billy-talent 04.03.2017 23:52 # billy-talent
    Ливерпуль 3:1 Арсенал 04 марта 2017 В
    Лестер 3:1 Ливерпуль 27 февраля 2017 П
    Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм 11 февраля 2017 В
    Халл 2:0 Ливерпуль 04 февраля 2017 П

    Источник: http://fapl.ru/teams/4/

    (ответить)

  3. eminem97gunner 04.03.2017 23:51 # eminem97gunner
    С Победой, Внегре аут

    (ответить)

  4. sisyazavr 04.03.2017 23:51 # sisyazavr
    Оставлять в запасе Санчеза это просто лол, почему Арсена еще никто не грохнул возле его дома, я хз

    (ответить)

  5. gusto 04.03.2017 23:37 # gusto
    ну чо, завтра две ничейки и наес.
    ну буду не против побед эве и котов, леол

    (ответить)

  6. skychnie-oboi 04.03.2017 23:35 # skychnie-oboi
    Эта песенка звучит в моем неповторимом стиле
    Кидай на лосика и слушай, как Мопсик поет
    Все просто — я тут, шоб вы не грустили
    Головы мои, за вас Мопс дядя пёс порвет

    (ответить)

  7. berloga777 04.03.2017 23:34 # berloga777
    гг, улучшайте понимание игры. чтобы не глотать...

    (ответить)

  8. liver-siti 04.03.2017 23:32 # liver-siti
    Арсеноль -полный ноль
    Му-му не отдаст 6 место никому
    Тоттеншит глотает шит
    Синие как голубые
    Гулубые - это Сити
    Леверпуль! Леверпуль! Йол нэва волк олееееееень!!!!

    (ответить)

  9. reeker 04.03.2017 23:29 # reeker
    Ща бы смотреть игры ссаной барсы и отписываться как вафел на фапле.

    (ответить)

  10. palach221078 04.03.2017 23:28 # palach221078
    неймар пусть поцелует в шнягу лёню!

    (ответить)

  11. bluehonorcfc9 04.03.2017 23:25 # bluehonorcfc9
    Почему всем так похуй,или прое6 Арсенала это уже обыденность...

    (ответить)

  12. bannagodblea 04.03.2017 23:24 # bannagodblea
    Ток прибухнуть сел, а тут смс "Фапл наш!" Что происходит?

    (ответить)

  13. palach221078 04.03.2017 23:23 # palach221078
    Миха! у меня к тебе просьба (редко обращаюсь). верни плиз КЕКСУ основу. реально скучно без его основы!

    (ответить)

  14. reeker 04.03.2017 23:21 # reeker
    Что одни днари,что другие.Первые отдадут очки Бёрнли в следующем туре,а вторые выдадут серию побед в апреле и свингер останется.
    Перед началом следующего сезона и те и другие будут про чемпионство кукарекать,а к февралю глотать хуи,как они это делают сейчас.
    МЮ с чемпионством кстати.

    (ответить)

  15. bratella 04.03.2017 23:18 # bratella
    игру не смотрел. матч против Лестера отбил все желание смотреть футбол, но в сегодняшней победе не сомневался. молодцы.

    привет Самире.

    (ответить)

  16. palach221078 04.03.2017 23:13 # palach221078
    Лёня- боженька просто. как же он пиздат, кристина даже в куй ему не дышит.

    (ответить)

  17. hammersmith 04.03.2017 23:13 # hammersmith
    чо там, басра сельту уже поебывает

    (ответить)

  18. dimon70 04.03.2017 23:09 # dimon70
    Ливергуд продолжает свою деятельность.в следующем туре,значится,дарим очки Бёрнли.сцуко,уже не смешно-реально грустно.а так всех красных с победой,на нервах и зубах.

    (ответить)

  19. palach221078 04.03.2017 23:08 # palach221078
    Скажите Пацаны! есть желающие поспорить за чемп с Челси?( пихтатый мальчик не в счёт)

    (ответить)

  20. aifil 04.03.2017 23:06 # aifil
    радует грызня в пятёрке бывших топовых.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: