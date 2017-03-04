"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" и поднялся в топ-4

Отпраздновав победу 3:1 над "Арсеналом", "Ливерпуль" занял место своего соперника в топ-4 Премьер-Лиги.

На поражение 3:1 от "Лестера" главный тренер "красных" Юрген Клопп отреагировал, усадив в запас Лукаса Лейву. Место бразильца в центре обороны занял Рагнар Клаван.



Наставник "канониров" Арсен Венгер в свою очередь отправил на лавку Алексиса Санчеса, а Месут Озил в заявку и вовсе не попал из-за болезни. Вернулись в команду Начо Монреаль, Гранит Джака, Данни Уэлбек и Оливье Жиру.



Матч начался с обоюдных атак, но хозяева смотрелись на порядок увереннее и уже на девятой минуте открыли счет. Садио Мане с дальнего края штрафной площади выполнил сильный прострел низом во вратарскую, а Филиппе Коутиньо хитро пропустил мяч на свободного Роберто Фирмино. Бразилец не лучшим образом обработал эту передачу, но вторым касанием все-таки смог пробить — 1:0.



В дальнейшем "Арсеналу" удалось выравнять процент по владению мячом, однако команда Арсена Венгера была беззуба впереди. "Ливерпуль" действовал на порядок опаснее и на 40-й минуте удвоил счет. "Красные" завели мяч в штрафную, а Фирмино сделал передачу на другой край площадки свободному Садио Мане, и тот расстрелял Петра Чеха — 2:0.



Перед самым перерывом счет едва не стал крупным, однако на сей раз Чех отразил удар Филиппе Коутиньо практически в упор. Венгеру терять было нечего, и на второй тайм он выпустил Санчеса, убрав с игры Франсиса Кокелена.



Уже на 48-й минуте "канониры" создали свой первый в матче голевой момент. Опаснейший удар головой наносил Жиру, однако Симоне Миньоле удалось перевести мяч в перекладину, а затем и забрать.



Хозяева ответили серией своих атак, а на 57-й минуте пропустили. "Арсенал" организовал контрвыпад, Санчес промчался вперед и сделал передачу меж двух защитников на Уэлбека. Выйдя на ударную позицию, Данни подсек мяч перед рванувшим навстречу Миньоле — 2:1.



Гол Уэлбека изменил игру, и "Арсенал" завладел инициативой. Некоторое время "Ливерпуль" выглядел растерянным, но постепенно пришел в себя и вновь принялся атаковать.



"Красные" могли снять все вопросы об исходе матча на 83-й минуте, однако удар головой Дивока Ориги, вышедшего на замену, на себя приняла штанга.



В концовке "Арсенал" стал сильно рисковать и в компенсированное время нарвался на результативную контратаку соперника. Адам Лаллана запустил Ориги по правому флангу, а Дивок прострелил на 11-метровую отметку подключившемуся Джорджиньо Вейналдуму — 3:1.



Выход Алексиса Санчеса на замену в перерыве изменил игру и показал, что решение Арсена Венгера оставить свою чилийскую звезду в запасе было ошибкой. "Арсеналу" удалось вернуть интригу, однако ужасные первые 45 минут перечеркнули все последующие старания "канониров".



"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче