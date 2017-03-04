"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" и поднялся в топ-4
Отпраздновав победу 3:1 над "Арсеналом", "Ливерпуль" занял место своего соперника в топ-4 Премьер-Лиги.
На поражение 3:1 от "Лестера" главный тренер "красных" Юрген Клопп отреагировал, усадив в запас Лукаса Лейву. Место бразильца в центре обороны занял Рагнар Клаван.
Наставник "канониров" Арсен Венгер в свою очередь отправил на лавку Алексиса Санчеса, а Месут Озил в заявку и вовсе не попал из-за болезни. Вернулись в команду Начо Монреаль, Гранит Джака, Данни Уэлбек и Оливье Жиру.
Матч начался с обоюдных атак, но хозяева смотрелись на порядок увереннее и уже на девятой минуте открыли счет. Садио Мане с дальнего края штрафной площади выполнил сильный прострел низом во вратарскую, а Филиппе Коутиньо хитро пропустил мяч на свободного Роберто Фирмино. Бразилец не лучшим образом обработал эту передачу, но вторым касанием все-таки смог пробить — 1:0.
В дальнейшем "Арсеналу" удалось выравнять процент по владению мячом, однако команда Арсена Венгера была беззуба впереди. "Ливерпуль" действовал на порядок опаснее и на 40-й минуте удвоил счет. "Красные" завели мяч в штрафную, а Фирмино сделал передачу на другой край площадки свободному Садио Мане, и тот расстрелял Петра Чеха — 2:0.
Перед самым перерывом счет едва не стал крупным, однако на сей раз Чех отразил удар Филиппе Коутиньо практически в упор. Венгеру терять было нечего, и на второй тайм он выпустил Санчеса, убрав с игры Франсиса Кокелена.
Уже на 48-й минуте "канониры" создали свой первый в матче голевой момент. Опаснейший удар головой наносил Жиру, однако Симоне Миньоле удалось перевести мяч в перекладину, а затем и забрать.
Хозяева ответили серией своих атак, а на 57-й минуте пропустили. "Арсенал" организовал контрвыпад, Санчес промчался вперед и сделал передачу меж двух защитников на Уэлбека. Выйдя на ударную позицию, Данни подсек мяч перед рванувшим навстречу Миньоле — 2:1.
Гол Уэлбека изменил игру, и "Арсенал" завладел инициативой. Некоторое время "Ливерпуль" выглядел растерянным, но постепенно пришел в себя и вновь принялся атаковать.
"Красные" могли снять все вопросы об исходе матча на 83-й минуте, однако удар головой Дивока Ориги, вышедшего на замену, на себя приняла штанга.
В концовке "Арсенал" стал сильно рисковать и в компенсированное время нарвался на результативную контратаку соперника. Адам Лаллана запустил Ориги по правому флангу, а Дивок прострелил на 11-метровую отметку подключившемуся Джорджиньо Вейналдуму — 3:1.
Выход Алексиса Санчеса на замену в перерыве изменил игру и показал, что решение Арсена Венгера оставить свою чилийскую звезду в запасе было ошибкой. "Арсеналу" удалось вернуть интригу, однако ужасные первые 45 минут перечеркнули все последующие старания "канониров".
"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче
04.03.2017 22:25
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Последние комментарии:
Чесно,жалко мне Венгера,сколько он сделал для Арсенала,жалко будет,если его уволят
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Ливерпуль 3:1 Арсенал 04 марта 2017 В
Лестер 3:1 Ливерпуль 27 февраля 2017 П
Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм 11 февраля 2017 В
Халл 2:0 Ливерпуль 04 февраля 2017 П
Источник: http://fapl.ru/teams/4/
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С Победой, Внегре аут
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Оставлять в запасе Санчеза это просто лол, почему Арсена еще никто не грохнул возле его дома, я хз
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ну чо, завтра две ничейки и наес.
ну буду не против побед эве и котов, леол
(ответить)
Эта песенка звучит в моем неповторимом стиле
Кидай на лосика и слушай, как Мопсик поет
Все просто — я тут, шоб вы не грустили
Головы мои, за вас Мопс дядя пёс порвет
(ответить)
гг, улучшайте понимание игры. чтобы не глотать...
(ответить)
Арсеноль -полный ноль
Му-му не отдаст 6 место никому
Тоттеншит глотает шит
Синие как голубые
Гулубые - это Сити
Леверпуль! Леверпуль! Йол нэва волк олееееееень!!!!
(ответить)
Ща бы смотреть игры ссаной барсы и отписываться как вафел на фапле.
(ответить)
неймар пусть поцелует в шнягу лёню!
(ответить)
Почему всем так похуй,или прое6 Арсенала это уже обыденность...
(ответить)
Ток прибухнуть сел, а тут смс "Фапл наш!" Что происходит?
(ответить)
Миха! у меня к тебе просьба (редко обращаюсь). верни плиз КЕКСУ основу. реально скучно без его основы!
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Что одни днари,что другие.Первые отдадут очки Бёрнли в следующем туре,а вторые выдадут серию побед в апреле и свингер останется.
Перед началом следующего сезона и те и другие будут про чемпионство кукарекать,а к февралю глотать хуи,как они это делают сейчас.
МЮ с чемпионством кстати.
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игру не смотрел. матч против Лестера отбил все желание смотреть футбол, но в сегодняшней победе не сомневался. молодцы.
привет Самире.
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Лёня- боженька просто. как же он пиздат, кристина даже в куй ему не дышит.
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чо там, басра сельту уже поебывает
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Ливергуд продолжает свою деятельность.в следующем туре,значится,дарим очки Бёрнли.сцуко,уже не смешно-реально грустно.а так всех красных с победой,на нервах и зубах.
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Скажите Пацаны! есть желающие поспорить за чемп с Челси?( пихтатый мальчик не в счёт)
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радует грызня в пятёрке бывших топовых.
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