"Лестер" одержал вторую победу подряд

"Лестер" одержал свою вторую победу подряд после расставания с Клаудио Раньери, на сей раз отобрав три очка у своего конкурента в борьбе за выживание "Халла" — 3:1.

Матч начался для хозяев "Кинг Пауэр" неудачно, потому что уже на 14-й минуте Сэм Клукас внес мяч в ворота после прострела Умара Ниассе — 0:1.



Однако "лисы" пошли большими силами вперед, и уже на 27-й минуте Кристиан Фукс из центра штрафной площади откликнулся на прострельную передачу Джейми Варди с фланга — 1:1.



Судьба же матча была решена на 59-й минуте, когда Рияд Махрез взял игру на себя, сместился с фланга в центр и, оторвавшись от защитника, пробил с линии штрафной в ближний угол — 2:1.



"Халл" приложил немало усилий, чтобы отыграться, но все безуспешно. Более того, когда уже шло компенсированное время, Том Хаддлстоун отправил мяч в собственные ворота — 3:1.



Таким образом, после увольнения Раньери "Лестер" набрал уже шесть очков, обыграв "Ливерпуль" и "Халл", благодаря чему сделал большой шаг на пути к выживанию. Последний раз "лисы" праздновали две победы подряд в апреле 2016 года.



"Лестер" – "Халл". Отчет о матче