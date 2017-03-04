"Лестер" одержал вторую победу подряд

Лестер "Лестер" одержал свою вторую победу подряд после расставания с Клаудио Раньери, на сей раз отобрав три очка у своего конкурента в борьбе за выживание "Халла" — 3:1.

Матч начался для хозяев "Кинг Пауэр" неудачно, потому что уже на 14-й минуте Сэм Клукас внес мяч в ворота после прострела Умара Ниассе — 0:1.

Однако "лисы" пошли большими силами вперед, и уже на 27-й минуте Кристиан Фукс из центра штрафной площади откликнулся на прострельную передачу Джейми Варди с фланга — 1:1.

Судьба же матча была решена на 59-й минуте, когда Рияд Махрез взял игру на себя, сместился с фланга в центр и, оторвавшись от защитника, пробил с линии штрафной в ближний угол — 2:1.

"Халл" приложил немало усилий, чтобы отыграться, но все безуспешно. Более того, когда уже шло компенсированное время, Том Хаддлстоун отправил мяч в собственные ворота — 3:1.

Таким образом, после увольнения Раньери "Лестер" набрал уже шесть очков, обыграв "Ливерпуль" и "Халл", благодаря чему сделал большой шаг на пути к выживанию. Последний раз "лисы" праздновали две победы подряд в апреле 2016 года.

"Лестер" – "Халл". Отчет о матче


Метки Лестер, Премьер-Лига, Халл

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2017 19:55

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  1. largo-winch 04.03.2017 19:58 # largo-winch
    сказать, что обыграли на классе ничего не сказать. просто выдающийся матч со всех сторон - страсти, тактики и зрелищности.
    Такое ощущение, что парни после увольнения Раньери начали играть свободно и с каждым матчем растет уверенность.
    Теперь все силы на Лигу Чемпионов! Севилья, берегись! Лисы вышли на охоту!!!

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  2. gusto 04.03.2017 19:55 # gusto
    не вылетят

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