Ибрагимович: "Мингс прыгнул на мой локоть"

Тайрон Мингс и Златан Ибрагимович Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не ожидает, что FA обвинит его в грубой игре против защитника "Борнмута" Тайрона Мингса.

Субботний матч Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", завершившийся вничью 1:1, был отмечен несколькими стычками Ибрагимовича и Ингса. Будь рефери Кевин Френд немного внимательнее и строже, оба игрока могли бы покинуть поле еще до перерыва.

Так Тайрон позволил себе ногой наступить на голову Златана, а Златан в ответ ударил Тайрона локтем по голове. Однако после матча Ибрагимович, не реализовавший пенальти во втором тайме, дал понять, что в его игре не было злого умысла, и он не ожидает обвинений от Ассоциации на основании изучения видеоповторов.

"Что касается игры локтем, то я просто выпрыгнул и локтем защищал себя. Я прыгнул очень высоко, он (Мингс) прыгнул на меня. Думаю, он прыгнул на меня спиной вперед, я же прыгал прямо, и, к сожалению, он прыгнул на мой локоть".

"Надеюсь, он не травмировался или вроде того. Такие вещи случаются. Я пошел на мяч, а он, к сожалению, прыгнул на мой локоть. Здесь не было никакого умысла, и с этим уже ничего не поделать, но я надеюсь, он не пострадал", — цитирует Ибрагимовича The Independent.


Метки Борнмут, видео, Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Мингс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2017 19:25

Количество просмотров Просмотров: 1259

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Последние комментарии:




  1. dragonishka 04.03.2017 20:10 # dragonishka
    Сраный Мингс так-то справился со своей задачей, весь матч провоцировал Ибру, удалить не получилось, но фактически выключил шведа из игры.

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  2. asnural 04.03.2017 20:08 # asnural
    Златан...а моя голова првгнула на его ногу

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  3. farot 04.03.2017 20:03 # farot
    Вот под локоть Алонсо Беллерин сам прыгнул, 100%.
    Здесь же у носатого акцентированное и неестественное для прыжка футболиста движение локтем в сторону

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  4. largo-winch 04.03.2017 20:01 # largo-winch
    Если дадут дисквалификацию Ибрагимовичу, то он пропустит матч против Челси?

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  5. billy-talent 04.03.2017 19:53 # billy-talent
    Рафик не уиноуат.

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  6. goya 04.03.2017 19:48 # goya
    Если не дисквалифицируют то понятно, что к Ибре особенное отношение. Но он тут мог нанести очень тяжелую травму, поэтому даже его непререкаемый авторитет не должен стать преградой для наказания. А если исходить от обратногос, то вообще игроки к которым приковано всеобщее внимание должны нести наказание за малейшую грубость, дабы в дальнейшем давать хороший пример для молодежи

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  7. blackdreamer 04.03.2017 19:45 # blackdreamer
    а гавноеды скамовские откроют свое ебало в ветке ?
    все купили ибру ссыканули удалять
    нигер норм на ебло ему насутпил , лучше бы наверное нассал
    нужно срочно звать голубя который срал янгу в рот

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  8. shearer1 04.03.2017 19:39 # shearer1
    А зачем локоть раздвигал то? Если защищался
    Странно выходит
    Дискфа

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  9. luckymen 04.03.2017 19:39 # luckymen
    теперь всегда будут говорить тем, кого я отпизжу:
    ну ты сам подошел под мою ногу
    ну ты сам подставил морду под мой кулак

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  10. narcot 04.03.2017 19:33 # narcot
    вряд ли будет дисква. это же носатый

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  11. werhover 04.03.2017 19:30 # werhover
    молчал бы уже. Хотя по веску было очень опасно сыграно.

    Манчестер Сити vs Ливерпуль 19 марта
    Арсенал vs Манчестер Сити 02 апреля
    Челси vs Манчестер Сити 05 апреля
    И числа так 20 с МЮ игра.
    Во весело гвардиоле будет

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  12. chelsi2005 04.03.2017 19:30 # chelsi2005
    Агуэро за такое на три матча посадили, не помню с кем они играли, так там не так явно было.

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  13. ruslan19930611 04.03.2017 19:29 # ruslan19930611
    Ахааахахахахахааа

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