Ибрагимович: "Мингс прыгнул на мой локоть"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не ожидает, что FA обвинит его в грубой игре против защитника "Борнмута" Тайрона Мингса.
Субботний матч Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", завершившийся вничью 1:1, был отмечен несколькими стычками Ибрагимовича и Ингса. Будь рефери Кевин Френд немного внимательнее и строже, оба игрока могли бы покинуть поле еще до перерыва.
Так Тайрон позволил себе ногой наступить на голову Златана, а Златан в ответ ударил Тайрона локтем по голове. Однако после матча Ибрагимович, не реализовавший пенальти во втором тайме, дал понять, что в его игре не было злого умысла, и он не ожидает обвинений от Ассоциации на основании изучения видеоповторов.
"Что касается игры локтем, то я просто выпрыгнул и локтем защищал себя. Я прыгнул очень высоко, он (Мингс) прыгнул на меня. Думаю, он прыгнул на меня спиной вперед, я же прыгал прямо, и, к сожалению, он прыгнул на мой локоть".
"Надеюсь, он не травмировался или вроде того. Такие вещи случаются. Я пошел на мяч, а он, к сожалению, прыгнул на мой локоть. Здесь не было никакого умысла, и с этим уже ничего не поделать, но я надеюсь, он не пострадал", — цитирует Ибрагимовича The Independent.
04.03.2017 19:25
Просмотров: 1259
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сраный Мингс так-то справился со своей задачей, весь матч провоцировал Ибру, удалить не получилось, но фактически выключил шведа из игры.
(ответить)
Златан...а моя голова првгнула на его ногу
(ответить)
Вот под локоть Алонсо Беллерин сам прыгнул, 100%.
Здесь же у носатого акцентированное и неестественное для прыжка футболиста движение локтем в сторону
(ответить)
Если дадут дисквалификацию Ибрагимовичу, то он пропустит матч против Челси?
(ответить)
Рафик не уиноуат.
(ответить)
Если не дисквалифицируют то понятно, что к Ибре особенное отношение. Но он тут мог нанести очень тяжелую травму, поэтому даже его непререкаемый авторитет не должен стать преградой для наказания. А если исходить от обратногос, то вообще игроки к которым приковано всеобщее внимание должны нести наказание за малейшую грубость, дабы в дальнейшем давать хороший пример для молодежи
(ответить)
а гавноеды скамовские откроют свое ебало в ветке ?
все купили ибру ссыканули удалять
нигер норм на ебло ему насутпил , лучше бы наверное нассал
нужно срочно звать голубя который срал янгу в рот
(ответить)
А зачем локоть раздвигал то? Если защищался
Странно выходит
Дискфа
(ответить)
теперь всегда будут говорить тем, кого я отпизжу:
ну ты сам подошел под мою ногу
ну ты сам подставил морду под мой кулак
(ответить)
вряд ли будет дисква. это же носатый
(ответить)
молчал бы уже. Хотя по веску было очень опасно сыграно.
Манчестер Сити vs Ливерпуль 19 марта
Арсенал vs Манчестер Сити 02 апреля
Челси vs Манчестер Сити 05 апреля
И числа так 20 с МЮ игра.
Во весело гвардиоле будет
(ответить)
Агуэро за такое на три матча посадили, не помню с кем они играли, так там не так явно было.
(ответить)
Ахааахахахахахааа
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий