Ибрагимович: "Мингс прыгнул на мой локоть"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не ожидает, что FA обвинит его в грубой игре против защитника "Борнмута" Тайрона Мингса.

Субботний матч Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", завершившийся вничью 1:1, был отмечен несколькими стычками Ибрагимовича и Ингса. Будь рефери Кевин Френд немного внимательнее и строже, оба игрока могли бы покинуть поле еще до перерыва.



Так Тайрон позволил себе ногой наступить на голову Златана, а Златан в ответ ударил Тайрона локтем по голове. Однако после матча Ибрагимович, не реализовавший пенальти во втором тайме, дал понять, что в его игре не было злого умысла, и он не ожидает обвинений от Ассоциации на основании изучения видеоповторов.



"Что касается игры локтем, то я просто выпрыгнул и локтем защищал себя. Я прыгнул очень высоко, он (Мингс) прыгнул на меня. Думаю, он прыгнул на меня спиной вперед, я же прыгал прямо, и, к сожалению, он прыгнул на мой локоть".



"Надеюсь, он не травмировался или вроде того. Такие вещи случаются. Я пошел на мяч, а он, к сожалению, прыгнул на мой локоть. Здесь не было никакого умысла, и с этим уже ничего не поделать, но я надеюсь, он не пострадал", — цитирует Ибрагимовича The Independent.



