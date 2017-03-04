Моуриньо: "Можем винить только себя"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его команда может винить только себя в потере двух очков против "Борнмута" (1:1).

В субботу "красные дьяволы" упустили реальную возможность впервые с ноября вырваться с шестого места в Премьер-Лиге. Подопечные Моуриньо загубили уйму моментов в первом тайме, а во втором не использовали численное преимущество и не забили пенальти.



Несмотря на некоторые вопросы к судейству Кевина Френда, Моуриньо остался удовлетворен работой рефери и не ищет виноватых в потере двух ценных очков.



"Что произошло? А произошло то, что мы феноменально играли в первом тайме и должны были побеждать 3:0 или 4:0 — но матч закончился 1:1. Кого я могу винить? Самих себя. Никого кроме. Мы упустили отличные моменты".



"Во втором тайме нам противостояла другая команда, у которой на игрока меньше. Я понимаю, как сильно они нуждались в этом очке для борьбы за выживание. Они не помышляли ни о чем другом, кроме обороны, и они усложнили нам жизнь. Я понимаю это. Кроме того, их голкипер был феноменален".



"Когда время заканчивалось, мы стали ощущать давление, и это сказалось на качестве нашей атакующей игры. Мы не потеряли темпа или желания, но так вышло, что мы больше не забили".



"В двух больших решениях матча рефери поступил очень хорошо. Там был пенальти против нас и был пенальти против них. Что касается остальных вещей, то кто знает. Думаю, арбитры сработали хорошо", — сообщил Моуриньо BBC.