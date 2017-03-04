"Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" и остался шестым
"Манчестер Юнайтед" отказался покидать шестую позицию в Премьер-Лиге, не сумев реализовать ни численное преимущество, ни пенальти во втором тайме матча с "Борнмутом" — 1:1.
По сравнению с победным финалом Кубка Лиги против "Саутгемптона" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Люк Шоу, Фил Джонс, Майкл Кэррик и Уэйн Руни, заменив Эрика Байи, Криса Смоллинга, Андера Эрреру и Джесси Лингарда.
Тренер "вишенок" Эдди Хау решил не выпускать на этот матч с первых минут Джека Уилшира, место которого занял Беник Афобе.
Матч начался очень бодро, и уже на пятой минуте Поль Погба совершил затяжной рывок по левому флангу. С дышащим в спину защитником француз вошел в штрафную и пробил по направлению дальнего угла, однако Артур Боруц отвел мяч в сторону.
"Юнайтед" продолжил нагнетать давление, заставляя Боруца регулярно вступать в игру. Игра была односторонней, если не считать момент гостей на 11-й минуте, когда Беник Афобе вышел практически один на один с Давидом Де Хеа, но, попытавшись обвести голкипера, потерял равновесие.
В середине тайма счет, наконец, был открыт. "Борнмут" вроде бы отбился после углового, но мяч достался Антонио Валенсии, который поспешил нанести сильный удар низом с дистанции. Маркос Рохо, не успевший вернуться на свою половину поля, из центра штрафной подправил снаряд в цель — 1:0.
"Дьяволы" заметно ослабили давление, а на 39-й минуте Фил Джонс в своей штрафной попался на обманный маневр Марка Пью и сбил того с ног. Назначенный пенальти уверенно реализовал Джошуа Кинг — 1:1.
В концовке тайма "Юнайтед" создал и упустил еще несколько моментов, а также заставил полузащитника "вишенок" Эндрю Сурмана схлопотать вторую желтую карточку. В шаге от удаления также оказались и Ибрагимович с Тайроном Мингсом, позволившие себе лишнего.
Во втором тайме гости ушли в глухую оборону, и "дьяволам" стало очень сложно создавать моменты — они не имели свободного пространства и редко выходили на ударные позиции.
На 71-й минуте отскочивший от Погба мяч попал в руку Адама Смита, и рефери назначил второй в матче пенальти. Однако Ибрагимовичу не удалось переиграть с точки Боруца.
В концовке "вишенкам" пришлось очень тяжело, однако они выстояли. "Юнайтед" так и не удалось продавить насыщенную оборону соперника.
Более тайма играя с преимуществом в одного игрока, "Манчестер Юнайтед" не смог дожать "Борнмут" и допустил незапланированную потерю очков. Таким образом, "красным дьяволам" придется задержаться на шестой позиции еще минимум на тур.
"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче
04.03.2017 17:30
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Последние комментарии:
даже не могут без ошибок фамилию Гончаренко написать, говноматч.
Игра хорошая, интересно будет последить за цска
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xyли пуделя колбасные раскукарекались? педикам с аснала всосут седня -вот где порофлим.
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ЛЕСТЕР ЖИВ
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Будун, посоветуй ставки на сегодня-завтра.
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А я недавно писал мол типо, теперь МЮ на 5-ю позицию поднимется, вот я дебил
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Самая зрелищная игра в 2017, немного не повезло нам, но ничего. По итогам будем в 4, без б.
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ЦСКА-Зенит - 0-0. Какие же они все убогие.
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Сыграли по нулям, на радость спортагу.
Луческуаут.
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Моуриньо: Я считаю судьи провели хорошую работу сегодня.
ахахахаха
а то я подумал он будет жаловаться на Артера
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Лестер причмокивает у халла...
Ливапул...)
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Лестер с Халлом бодро играют. Неудивительно, что кому-то из них ЛФК проиграл.
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Кто главные опущенцы?!
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Ахахаха, даже Миха заголовком траллит. Видно читает фапл
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6 26 49 ну вы поняли
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Лохи на своем законном месте.
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там наполи ссыт на ромку
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Что Моур про судей ноет. Даже с ними такие же ничейки.
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Скажите, а с какими командами скам не потерял ещё очки?
Арсенал...
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Инсинье тапер.
>>>икарди
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Только что смотрел фильм Великий уравнитель.
Хочу также сегодня зайти вечерком на дискач, закрыть двери, засечь 20 секунд и начать ебашить уебанов-плохишей, которые лапают невинных мамок.
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