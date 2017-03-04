"Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" и остался шестым

Тайрон Мингс и Златан Ибрагимович "Манчестер Юнайтед" отказался покидать шестую позицию в Премьер-Лиге, не сумев реализовать ни численное преимущество, ни пенальти во втором тайме матча с "Борнмутом" — 1:1.

По сравнению с победным финалом Кубка Лиги против "Саутгемптона" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Люк Шоу, Фил Джонс, Майкл Кэррик и Уэйн Руни, заменив Эрика Байи, Криса Смоллинга, Андера Эрреру и Джесси Лингарда.

Тренер "вишенок" Эдди Хау решил не выпускать на этот матч с первых минут Джека Уилшира, место которого занял Беник Афобе.

Матч начался очень бодро, и уже на пятой минуте Поль Погба совершил затяжной рывок по левому флангу. С дышащим в спину защитником француз вошел в штрафную и пробил по направлению дальнего угла, однако Артур Боруц отвел мяч в сторону.

"Юнайтед" продолжил нагнетать давление, заставляя Боруца регулярно вступать в игру. Игра была односторонней, если не считать момент гостей на 11-й минуте, когда Беник Афобе вышел практически один на один с Давидом Де Хеа, но, попытавшись обвести голкипера, потерял равновесие.

В середине тайма счет, наконец, был открыт. "Борнмут" вроде бы отбился после углового, но мяч достался Антонио Валенсии, который поспешил нанести сильный удар низом с дистанции. Маркос Рохо, не успевший вернуться на свою половину поля, из центра штрафной подправил снаряд в цель — 1:0.

"Дьяволы" заметно ослабили давление, а на 39-й минуте Фил Джонс в своей штрафной попался на обманный маневр Марка Пью и сбил того с ног. Назначенный пенальти уверенно реализовал Джошуа Кинг — 1:1.

В концовке тайма "Юнайтед" создал и упустил еще несколько моментов, а также заставил полузащитника "вишенок" Эндрю Сурмана схлопотать вторую желтую карточку. В шаге от удаления также оказались и Ибрагимович с Тайроном Мингсом, позволившие себе лишнего.

Во втором тайме гости ушли в глухую оборону, и "дьяволам" стало очень сложно создавать моменты — они не имели свободного пространства и редко выходили на ударные позиции.

На 71-й минуте отскочивший от Погба мяч попал в руку Адама Смита, и рефери назначил второй в матче пенальти. Однако Ибрагимовичу не удалось переиграть с точки Боруца.

В концовке "вишенкам" пришлось очень тяжело, однако они выстояли. "Юнайтед" так и не удалось продавить насыщенную оборону соперника.

Более тайма играя с преимуществом в одного игрока, "Манчестер Юнайтед" не смог дожать "Борнмут" и допустил незапланированную потерю очков. Таким образом, "красным дьяволам" придется задержаться на шестой позиции еще минимум на тур.

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2017 17:30

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Последние комментарии:




  1. budun 04.03.2017 18:36 # budun
    даже не могут без ошибок фамилию Гончаренко написать, говноматч.
    Игра хорошая, интересно будет последить за цска

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  2. rap-woiska 04.03.2017 18:36 # rap-woiska
    xyли пуделя колбасные раскукарекались? педикам с аснала всосут седня -вот где порофлим.

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  3. staryi-eblan 04.03.2017 18:33 # staryi-eblan
    ЛЕСТЕР ЖИВ

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  4. kms-po-sportu 04.03.2017 18:32 # kms-po-sportu
    Будун, посоветуй ставки на сегодня-завтра.

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  5. demolet 04.03.2017 18:29 # demolet
    А я недавно писал мол типо, теперь МЮ на 5-ю позицию поднимется, вот я дебил

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  6. aliadiere 04.03.2017 18:27 # aliadiere
    Самая зрелищная игра в 2017, немного не повезло нам, но ничего. По итогам будем в 4, без б.

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  7. arsenal-72 04.03.2017 18:25 # arsenal-72
    ЦСКА-Зенит - 0-0. Какие же они все убогие.

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  8. chelsea88 04.03.2017 18:25 # chelsea88
    Сыграли по нулям, на радость спортагу.
    Луческуаут.

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  9. shearer1 04.03.2017 18:20 # shearer1
    Моуриньо: Я считаю судьи провели хорошую работу сегодня.
    ахахахаха
    а то я подумал он будет жаловаться на Артера

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  10. gusto 04.03.2017 18:18 # gusto
    Лестер причмокивает у халла...
    Ливапул...)

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  11. billy-talent 04.03.2017 18:16 # billy-talent
    Лестер с Халлом бодро играют. Неудивительно, что кому-то из них ЛФК проиграл.

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  12. mol7apb 04.03.2017 18:13 # mol7apb
    Кто главные опущенцы?!

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  13. mototroller 04.03.2017 18:11 # mototroller
    Ахахаха, даже Миха заголовком траллит. Видно читает фапл

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  14. frisby 04.03.2017 18:10 # frisby
    6 26 49 ну вы поняли

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  15. moneygun 04.03.2017 18:10 # moneygun
    Лохи на своем законном месте.

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  16. knvlay 04.03.2017 18:10 # knvlay
    там наполи ссыт на ромку

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  17. thierryhenry14 04.03.2017 18:09 # thierryhenry14
    Что Моур про судей ноет. Даже с ними такие же ничейки.

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  18. shearer1 04.03.2017 18:09 # shearer1
    Скажите, а с какими командами скам не потерял ещё очки?
    Арсенал...

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  19. gerrard08 04.03.2017 18:08 # gerrard08
    Инсинье тапер.
    >>>икарди

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  20. warham 04.03.2017 18:07 # warham
    Только что смотрел фильм Великий уравнитель.
    Хочу также сегодня зайти вечерком на дискач, закрыть двери, засечь 20 секунд и начать ебашить уебанов-плохишей, которые лапают невинных мамок.

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