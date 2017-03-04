"Юнайтед" сыграл вничью с "Борнмутом" и остался шестым

"Манчестер Юнайтед" отказался покидать шестую позицию в Премьер-Лиге, не сумев реализовать ни численное преимущество, ни пенальти во втором тайме матча с "Борнмутом" — 1:1.

По сравнению с победным финалом Кубка Лиги против "Саутгемптона" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Люк Шоу, Фил Джонс, Майкл Кэррик и Уэйн Руни, заменив Эрика Байи, Криса Смоллинга, Андера Эрреру и Джесси Лингарда.



Тренер "вишенок" Эдди Хау решил не выпускать на этот матч с первых минут Джека Уилшира, место которого занял Беник Афобе.



Матч начался очень бодро, и уже на пятой минуте Поль Погба совершил затяжной рывок по левому флангу. С дышащим в спину защитником француз вошел в штрафную и пробил по направлению дальнего угла, однако Артур Боруц отвел мяч в сторону.



"Юнайтед" продолжил нагнетать давление, заставляя Боруца регулярно вступать в игру. Игра была односторонней, если не считать момент гостей на 11-й минуте, когда Беник Афобе вышел практически один на один с Давидом Де Хеа, но, попытавшись обвести голкипера, потерял равновесие.



В середине тайма счет, наконец, был открыт. "Борнмут" вроде бы отбился после углового, но мяч достался Антонио Валенсии, который поспешил нанести сильный удар низом с дистанции. Маркос Рохо, не успевший вернуться на свою половину поля, из центра штрафной подправил снаряд в цель — 1:0.



"Дьяволы" заметно ослабили давление, а на 39-й минуте Фил Джонс в своей штрафной попался на обманный маневр Марка Пью и сбил того с ног. Назначенный пенальти уверенно реализовал Джошуа Кинг — 1:1.



В концовке тайма "Юнайтед" создал и упустил еще несколько моментов, а также заставил полузащитника "вишенок" Эндрю Сурмана схлопотать вторую желтую карточку. В шаге от удаления также оказались и Ибрагимович с Тайроном Мингсом, позволившие себе лишнего.



Во втором тайме гости ушли в глухую оборону, и "дьяволам" стало очень сложно создавать моменты — они не имели свободного пространства и редко выходили на ударные позиции.



На 71-й минуте отскочивший от Погба мяч попал в руку Адама Смита, и рефери назначил второй в матче пенальти. Однако Ибрагимовичу не удалось переиграть с точки Боруца.



В концовке "вишенкам" пришлось очень тяжело, однако они выстояли. "Юнайтед" так и не удалось продавить насыщенную оборону соперника.



Более тайма играя с преимуществом в одного игрока, "Манчестер Юнайтед" не смог дожать "Борнмут" и допустил незапланированную потерю очков. Таким образом, "красным дьяволам" придется задержаться на шестой позиции еще минимум на тур.



"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче