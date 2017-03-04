Гвардиола решит судьбу ветеранов "Сити" в мае

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что решит судьбу ветеранов клуба только по окончании сезона.

Как известно, в конце текущей кампании у "горожан" истекают контракты сразу с шестью игроками – голкипером Вилли Кабальеро, защитниками Пабло Сабалетой, Бакари Санья и Гаэлем Клиши, вингером Хесусом Навасом и полузащитником Яя Туре.



В остатке сезона Гвардиола собирается решить, кто из ветеранов клуба заслуживает новый контракт, а кому будет позволено уйти в качестве свободного агента.



"Мы будем принимать решение по этим игрокам в конце сезона. Они должны убедить меня, что заслуживают новый контракт, и ежедневно стараться изо всех сил".



"Таких игроков у нас пять-шесть, и они все знают о сложившейся ситуации. Конечно, есть риск, что они подпишут предварительный контракт с другим клубом, но мы должны смириться с этим", - сообщил Гвардиола Manchester Evening News.