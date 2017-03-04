Симэн призывает Венгера определиться со своим будущим

Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн считает, что главный тренер Арсен Венгер причиняет вред клубу, оттягивая решение вопроса о своем будущем.

Действующий контракт Венгера по-прежнему истекает в конце этого сезона, однако 67-летний француз продолжает держать всех в неведении относительно своего будущего — даже собственных игроков и руководство клуба, которое не знает, начинать ли им искать замену Арсену.



Симэн считает, что эта неопределенность становится негативным фактором, и Венгер должен, наконец, решить, продолжит ли он тренировать "канониров".



"Он заслуживает уважения, но, думаю, важнее всего, чтобы клуб взял и объявил, что произойдет. Останется ли Арсен только до конца сезона или подпишет новый контракт? Думаю, эта неопределенность создает большую нервозность".



"Чем дольше это длится, тем сильнее становится нервозность. На мой взгляд, Арсен не заслуживает подобного отношения, с которым сталкивается в данный момент — это совершенно несправедливо".



"Он отличный человек, он джентльмен, и он добился больших успехов с "Арсеналом", однако нам приходится ждать, чтобы узнать, что произойдет", — сообщил Симэн Sky Sports.