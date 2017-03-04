Лэмпард: "Терри не предаст "Челси", если уйдет в другой клуб"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что капитан "синих" Джон Терри не испортит свою репутацию на "Стэмфорд Бридж", если отправится в другой клуб Премьер-Лиги.

Как известно, действующий контракт 36-летнего Терри с "синими" истекает по окончании сезона. Главный тренер "Челси" Антонио Конте уверяет, что Джон остается важной фигурой в команде, но переговоры о новой сделке еще даже не стартовали.



В свое время Терри рассказал, что не представляет себя в другом клубе Премьер-Лиги, однако Лэмпард советует приятелю поступить иначе. По его мнению, Джон не испортит свою репутацию среди поклонников "Челси", если сменит команду внутри Англии.



"Я отдал все ради этого клуба и не думаю, что изменил мнение о себе, отправившись в "Манчестер Сити". Джон тоже без остатка выкладывался за "Челси" и останется легендой, даже если уйдет в "Тоттенхэм".



"Разумеется, он не станет этого делать, но в скором времени ему предстоит сделать выбор – остаться в Премьер-Лигу и играть за другой клуб, отправиться за границу или начать тренерскую карьеру. Это сугубо его решение, но, думаю, болельщики "Челси" с уважением отнесутся к его выбору", - сообщил Лэмпард Evening Standard.