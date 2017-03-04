Моуриньо видит у Шоу большой потенциал в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что Люк Шоу станет лучшим левым защитником клуба в ближайшие годы.

Летом 2014 года Шоу перебрался на "Олд Траффорд" в статусе одного из самых перспективных защитников в английском футболе. Из-за череды серьезных травм и недоверия Моуриньо проявить себя в МЮ Люку пока не удалось.



Тем не менее, португалец уверен, что именно Шоу обладает потенциалом, чтобы стать лучшим игроком "Юнайтед" на своей позиции. По всем характеристикам англичанин превосходит конкурентов, считает Жозе.



"На практике у нас много левых защитников. Реальность такова, что Блинд, Шоу, Рохо, Дармиан — все они играют или могут сыграть слева, хотя это очень разные футболисты".



"Я уверен, что через пару лет лучшим из них должен быть именно Шоу. По возрасту, физическим качествам, уровню интенсивности и агрессивности при подключениях в атаку он должен быть лучшим. Однако чтобы быть лучшим, нужно много работать. Этим он и занимается прямо сейчас", - цитирует Моуриньо Goal.