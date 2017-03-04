Шекспир проведет переговоры с боссами "Лестера"

Временный рулевой "Лестера" Крейг Шекспир подтвердил, что на следующей неделе у него состоятся переговоры с владельцами клуба относительно перспектив в клубе.

53-летний Шекспир в блестящем стиле заменил уволенного из "Лестера" Клаудио Раньери: под его руководством команда, наконец, встрепенулась, одержав убедительную победу над "Ливерпулем" (3:1) в минувший понедельник.



После этого успеха именно Крейг получил статус главного фаворита в борьбе за вакантный пост. На следующей неделе бывший помощник Раньери узнает свою судьбу, а пока готовится к поединку с "Халлом".



"Я не хочу заглядывать так далеко вперед. Уверен, владельцы выскажут свое мнение сразу после игры и проинформируют меня о своих планах. Мне сообщили, что в середине недели мы снова встретимся и сядем за стол переговоров".



"В эту среду я разговаривал с вице-президентом и спортивным директором клуба, но они лишь спросили меня, хочу ли я подготовить парней к матчу с "Халлом". Я немедленно согласился".



"У меня нет информации насчет нового тренера, этот вопрос следует адресовать людям, ответственным за это решение. Меня просто попросили подготовить команду к следующей игре, желательно - набрав три очка", - цитирует Шекспира Sky Sports.