Клопп готов совершить до шести приобретений летом

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что готов пригласить в свою команду до шести новичков грядущим летом.

В этом сезоне "красные" испытывают очевидные проблемы на некоторых позициях, но в январе Клопп предпочел не выходить на трансферный рынок, поскольку, по собственному признанию, не нашел правильных игроков, которые были бы доступны для приобретения.



Зато Юрген планирует серьезно поработать над усилением в летнее трансферное окно, даже если это будет означать, что "Ливерпулю" придется переплачивать.



"Клуб никогда не говорил мне, что определенная сумма — это слишком дорого. Такого еще не случалось, и я не ожидаю, что это случится. У нас у всех один и тот же план, спортивный директор, скаутский департамент, владельцы и я сам, — все мы хотим, чтобы этот клуб был максимально успешен, поэтому мы будем тратить деньги летом. Конечно, мы обязаны укрепить команду, это ясно".



"Мы могли бы принять одного-двух игроков в январе, когда у нас возникли проблемы с травмами и был Кубок Африки, однако трансферное окно не предоставило нам такой возможности. Но мы совершенно точно будем готовы к летнему окну. Мы уже работаем над этим — нам могут потребоваться от двух до шести игроков".



"Мы должны совершать правильные трансферы. Дело не в деньгах — мы можем позволить себе желаемых игроков — но на топ-уровне иногда приходится конкурировать с "Барселоной" или ей подобными. Некоторые игроки предпочитают жить в Лондоне или Манчестере, а не в Ливерпуле, поэтому нам придется приложить усилия. Возможно, нам не удастся снова сработать на рынке с прибылью — это едва случилось в прошлом сезоне, хотя и не было целью. Летом у нас совершенно точно появятся новые лица", — цитирует Клоппа The Guardian.



Добавим, среди целей "Ливерпуля" на лето пресса называет полузащитников Юлиана Брандта из "Байера", Наби Кейту из "РБ Лейпцига" и Демарая Грея из "Лестера".