Моуриньо нацелился на второе место в Премьер-Лиге

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что в остатке сезона его команда будет стремиться к завоеванию второго места в Премьер-Лиге.

Занимая только шестую позицию, "красные дьяволы" находятся в 15 очках позади лидирующего "Челси". Моуриньо уже не надеется догнать свою бывшую команду, но жаждет опередить четыре других — благо второй "Тоттенхэм" всего в пяти очках впереди. Кроме того, Жозе жаждет преуспеть на двух других фронтах.



"Второе место — это очень сложно, но и очень возможно. Первое уже недосягаемо. Второе возможно, и мы должны сражаться за это".



"Выиграть Лигу Европы очень сложно, но это цель для нас. Если мы пройдем "Ростов", то окажемся в четвертьфинале. Тогда мы сможем по-настоящему серьезно подумать о Лиге Европе, потому что пока мы все еще в 1/8 финала".



"Когда ты в четвертьфинале, то уже можешь почуять близость финала. В определенный период сезона мне придется анализировать состояние своей команды, своих игроков, состояние каждого, чтобы принимать решения. Я должен буду принимать решения. Я всегда делюсь своими решениями с владельцами и руководством, но пока мы не добрались до этого".



"Пока же мы просто должны играть — сперва с "Борнмутом", затем с "Ростовом", с "Челси" (в Кубке Англии), снова с "Ростовом", а там станет видно, в каких соревнованиях мы все еще участвуем, и мы постараемся поступить правильно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.