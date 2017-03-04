Англичане проведут всего одну тренировку перед матчем со сборной Германии

Перед товарищеским матчем против сборной Германии в среду 22 марта у англичан будет всего одна полноценная тренировка.

Уже 16 марта главный тренер англичан Гарет Саутгейт назовет имена игроков, вызванных для подготовки к товарищескому матчу против Германии и поединку против Литвы в рамках отбора к ЧМ-2018.



Как отмечает Daily Mail, на выезд к немцам подопечные Саутгейта отправятся практически без подготовки. Дело в том, что в расположение национальной команды игроки приедут только в воскресенье и понедельник.



Причем большинство игроков приедут все-таки в понедельник, потому что в воскресенье свои матчи в Премьер-Лиге проводят "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Саутгемптон".



Таким образом, в понедельник Саутгейт будет вынужден ограничиться легким восстановительным занятием, и свою единственную полноценную тренировку перед отъездом в Германию англичане проведут во вторник.



Матч против Литвы на "Уэмбли", назначенный на воскресенье 26 марта, англичане тоже проведут практически без подготовки, потому что вернутся домой лишь в четверг. Это означает, что у Саутгейта будет только два дня для тренировок с полной нагрузкой.