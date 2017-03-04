Рюдигер хочет перебраться в Премьер-Лигу
Устав от расистских оскорблений в Италии, центральный защитник "Ромы" Энтони Рюдигер готов перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.
В этом сезоне темнокожий игрок сборной Германии подвергается нападкам расистского характера не только со стороны фанатов, но и со стороны своих коллег футболистов.
"Два года назад он продавал носки и ремни в Штутгарте, а теперь мнит себя каким-то феноменом", — заявил в декабре боснийский защитник "Лацио" Сенад Лулич, за что его клуб был вынужден затем извиняться.
В минувшую среду во время дерби с "Лацио" Рюдигер вновь стал жертвой оскорблений, да так, что диктору по стадиону пришлось публично призывать публику к спокойствию.
Как утверждает Daily Mail, последний инцидент настолько расстроил 24-летнего защитника, что тот теперь решил покинуть Италию и хочет продолжить карьеру в гораздо более терпимой к людям с другим цветом кожи Англии.
Интерес к Рюдигеру, также способному сыграть справа в обороне, могут проявить "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Все они наводили справки насчет Антонио, оцениваемого в 30 миллионов фунтов, еще прошлым летом.
04.03.2017 09:00
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Последние комментарии:
с таким face онли в Арсенал или Челси
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ХРЮ-ХРЮ ,"Сасык орыс"
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ну если ты нигер, то наxyя обижаться?!
Казахи же не обижаются когда им говорят "узкоглазые", или еще как-то там.
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