Рюдигер хочет перебраться в Премьер-Лигу

Устав от расистских оскорблений в Италии, центральный защитник "Ромы" Энтони Рюдигер готов перебраться в Премьер-Лигу грядущим летом.

В этом сезоне темнокожий игрок сборной Германии подвергается нападкам расистского характера не только со стороны фанатов, но и со стороны своих коллег футболистов.



"Два года назад он продавал носки и ремни в Штутгарте, а теперь мнит себя каким-то феноменом", — заявил в декабре боснийский защитник "Лацио" Сенад Лулич, за что его клуб был вынужден затем извиняться.



В минувшую среду во время дерби с "Лацио" Рюдигер вновь стал жертвой оскорблений, да так, что диктору по стадиону пришлось публично призывать публику к спокойствию.



Как утверждает Daily Mail, последний инцидент настолько расстроил 24-летнего защитника, что тот теперь решил покинуть Италию и хочет продолжить карьеру в гораздо более терпимой к людям с другим цветом кожи Англии.



Интерес к Рюдигеру, также способному сыграть справа в обороне, могут проявить "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Все они наводили справки насчет Антонио, оцениваемого в 30 миллионов фунтов, еще прошлым летом.