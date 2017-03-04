Моуриньо: "Я не монстр"

Жозе Моуриньо считает, что его первые девять месяцев в "Манчестер Юнайтед" доказали тем людям, которые были предвзято настроены к его персоне, что он "не монстр".

Когда в мае прошлого года "красные дьяволы" решили расстаться с Луи Ван Галем и пригласить на тренерский мостик Моуриньо, некоторые люди усомнились, что Жозе является правильно кандидатурой для клуба с "Олд Траффорд".



В первую очередь сомнения были связаны с тем футболом, который исповедует португальский специалист, предпочитая игру оборонительного характера со ставкой на приглашенных со стороны звезд. Однако сам Моуриньо считает, что теперь подобные сомнение окончательно развеяны.



"Думаю, "Манчестер Юнайтед" узнал, что я не монстр, которым вы меня изображали. Я не плохой парень, я не высокомерный парень, я не тот человек, с которым сложно работать. По крайней мере до сих пор никто не сбегал с тренировочной площадки, когда туда выхожу я".



"Поэтому мне кажется, я лучше, чем вы думаете. Окружающие меня люди рады, что я здесь, и рады со мной работать. У меня очень хорошие отношения с игроками, владельцами и руководством. Я не думаю, что это просто профессиональные отношения — это отношения, которые строятся на доверии, которые выходят за пределы контракта, поэтому я очень рад".



"Мне кажется, каждый рад, что я здесь, но, как вы знаете, мой контракт рассчитан на три года, а не на семь или восемь месяцев, и я хочу эволюционировать и прогрессировать", — цитирует Моуриньо The Telegraph.