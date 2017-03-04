Роджерс: "Ливерпуль" должен верить в Клоппа"

Бывший тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс считает, что "красные" должны продолжать верить в методы нынешнего наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Катастрофические результаты "Ливерпуля" в начале календарного года привели к вылету команду из Кубка Англии и Кубка Лиги, а также выбросили "красных" за пределы четверки сильнейших в Премьер-Лиге.



Чаще всего причину проблем мерсиайдцев ищут в тренерских методах Клоппа, которые выжимают из игроков все соки. Роджерс уверен, что в одночасье превратиться в плохого специалиста нельзя.



"Если вы приглашаете тренера, то вы должны доверять ему. Повестка дня не может меняться изо дня в день. Нельзя быть хорошим тренером в понедельник, а во вторник превратиться в плохого".



"Клуб должен доверять тренеру как в хорошие, так и в плохие времена. При всем уважении к "Ливерпулю", они располагают лишь пятым бюджетом в Премьер-Лиге".



"История "Ливерпуля" автоматически поднимает ожидания в отношении тренера, но я уверен, что Юрген - как и я во время работы в клубе - наслаждается этой работой. Она предполагает самый настоящий вызов, ведь ему необходимо оправдать эти ожидания", - цитирует Роджерса talkSPORT.