Роджерс: "Ливерпуль" должен верить в Клоппа"

Роджерс и Клопп Бывший тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс считает, что "красные" должны продолжать верить в методы нынешнего наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Катастрофические результаты "Ливерпуля" в начале календарного года привели к вылету команду из Кубка Англии и Кубка Лиги, а также выбросили "красных" за пределы четверки сильнейших в Премьер-Лиге.

Чаще всего причину проблем мерсиайдцев ищут в тренерских методах Клоппа, которые выжимают из игроков все соки. Роджерс уверен, что в одночасье превратиться в плохого специалиста нельзя.

"Если вы приглашаете тренера, то вы должны доверять ему. Повестка дня не может меняться изо дня в день. Нельзя быть хорошим тренером в понедельник, а во вторник превратиться в плохого".

"Клуб должен доверять тренеру как в хорошие, так и в плохие времена. При всем уважении к "Ливерпулю", они располагают лишь пятым бюджетом в Премьер-Лиге".

"История "Ливерпуля" автоматически поднимает ожидания в отношении тренера, но я уверен, что Юрген - как и я во время работы в клубе - наслаждается этой работой. Она предполагает самый настоящий вызов, ведь ему необходимо оправдать эти ожидания", - цитирует Роджерса talkSPORT.



Метки Клопп, Ливерпуль, Роджерс

Автор foxmcfc   

Дата 04.03.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 307

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. boavista 04.03.2017 07:55 # boavista
    Куда деваться уже. Контракт на 6 лет прошлом году только подписал.

    (ответить)

  2. chelsea-69 04.03.2017 07:40 # chelsea-69
    Клопповыжималка

    (ответить)

  3. chelsea88 04.03.2017 07:16 # chelsea88
    клоппверим!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: