Моуриньо: "Ибрагимович заслуживает "Золотой мяч"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо считает, что его нападающий Златан Ибрагимович заслуживает "Золотой мяч".

С момента своего переезда на "Олд Траффорд" Ибрагимович стал невероятно важной фигурой для "красных дьяволов". Златан забил уже 26 голов, а в прошлый уикенд выиграл свой первый большой трофей с МЮ — Кубок Лиги.



Ибрагимович демонстрирует невероятную результативность для 35-летнего игрока, и этим, а также своей блестящей карьерой, считает Моуриньо, заслужил получить главную индивидуальную награду в футболе.



"Думаю, то, что он делает — это удивительно. Количество забитых им голов, его игра в двух матчах на "Уэмбли", трофеи, его роль и вес в коллективе, — все это удивительно. Думаю, он абсолютно феноменален. У меня нет слов".



"Я едва дал интервью известному французскому журналу, который ответственен за подобного рода награды — "Золотой мяч" ФИФА и тому подобные. Да, я знаю насчет Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Я знаю, что они из себя представляют, и как они играют, но я не могу поверить, что этот крупный парень, со своей карьерой, никогда не выигрывал "Золотой мяч".



"Так почему бы не присудить ему награду в этом сезоне, если он добьется чего-нибудь особенного? Например, если мы сможем выиграть еще трофеев, доберемся до финала Лиги Европы в Стокгольме. Почему бы этому человеку, которому 35 лет, не получить награду, которую он заслуживает?" — сообщил Моуриньо MUTV.



Добавим, что накануне Ибрагимович, оформивший дубль в финале Кубка Лиги против "Саутгемптона", был признан лучшим игроком "Юнайтед" в феврале.