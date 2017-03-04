27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 4 марта семью поединками стартует 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 15:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" с ноября как вкопанный находится на шестой позиции, но этот уикенд, наконец, дарит подопечным Жозе Моуриньо реальную возможность подняться выше, ведь двое прямых конкурентов за попадание в топ-4 — "Ливерпуль" и "Арсенал" — играют между собой. В такой ситуации "Борнмуту", проигравшему четыре предыдущих матча в Премьер-Лиге, не позавидуешь. Еще одна неудача лишь увеличит давление на Эдди Хау и приблизит "вишенок" к борьбе за выживание. Все пять последних встреч соперников на "Олд Траффорд" завершились победами "красных дьяволов" с общим счетом 15:1.



После месяца отсутствия с травмой стопы снова готов играть защитник "Юнайтед" Фил Джонс. В лазарете остается лишь Генрих Мхитарян.



Вингер "Борнмут" Джордон Айб залечил колено. Саймон Фрэнсис по-прежнему травмирован.



УОТФОРД — САУТГЕМПТОН 18:00



В прошлый уикенд в финальном матче Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" "Саутгемптон" продемонстрировал великолепный футбол, хотя и уступил трофей. Если в гостях у "Уотфорда" подопечным Клода Пюэля удастся сыграть таким же образом, у них будут все шансы вернуться домой с очками. Однако в этом календарном году "шершни" очень достойно играют на своем поле, единственное поражение в шести последних домашних матчах потерпев от "Тоттенхэма" 1 января (1:4). В шести последних встречах соперников в рамках чемпионата "святые" ни разу не уступили.



Нападающий "Уотфорда" Мауро Сарате уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена. Костел Пантилимон должен восстановиться после травмы лодыжки, Дарил Янмат — после травмы паха.



Защитник Мартин Касерес продолжает ждать возможности для дебюта за "Саутгемптон". Виргил Ван Дейк все еще отсутствует с повреждением лодыжки.



ЛЕСТЕР — ХАЛЛ 18:00



"Лестер" фантастическим образом отреагировал на увольнение Кладио Раньери, в блестящем стиле переиграв "Ливерпуль" (3:1) в минувший понедельник. Разовая ли это вспышка, или "лисы" действительно пришли в чувство, должен показать матч против их прямого конкурента в борьбе за выживание "Халла", которые тоже переживает подъем после смены тренера. В четырех последних встречах соперников на "Кинг Пауэр" "тигры" не одержали ни одной победы, потерпев два поражения.



Стартовый состав "Лестера" может не измениться относительно победы над "Ливерпулем".



"Халл" снова может рассчитывать на выздоровевших Харри Магуайра и Лазара Марковича, а также на отбывшего дисквалификацию Сэма Клукаса. Дьюмерси Мбокани пропустит полтора месяца с травмой задней поверхности бедра. Майкл Доусон, Кертис Дэвис, Райан Мейсон, Маркус Хенриксен и Эвандро травмированы.



СТОУК — МИДЛСБРО 18:00



В прошлый уикенд "Стоук" был растоптан "Тоттенхэмом", а "Мидлсбро" обиднейшим образом проиграл дома "Кристал Пэлас". Одним словом, обе команды задолжали своим фанатам хорошую игру и достойный результат. За весь сезон "речники" одержали только четыре победы, но не провели ни дня в зоне вылета. В данный момент только благодаря лучшей разнице мячей, чем у "Кристал Пэлас", "Боро" находится над тройкой неудачников. Свою единственную победу в 13 последних выездах к "гончарам" "речники" одержали в феврале 1998.



Вингер "Стоука" Джердан Шакири уже приступил к тренировкам после травмы икроножной мышцы, но играть еще не готов. Глен Джонсон, Джон Уолтерс и Садио Мане претендуют на появление с первых минут.



Лазарет "Мидлсбро" покинули Джордж Френд и Антонио Барраган.



СУОНСИ — БЕРНЛИ 18:00



Полу Клементу удалось преобразить "Суонси" после своего назначения, и следующие четыре матча могут стать определяющими для валлийской команды, которая, помимо "Бернли", также сыграет с другими борцами за выживание в лице "Халла", "Борнмута" и "Мидлсбро". Все три предыдущих встречи этих соперников в рамках Премьер-Лиги выиграли "лебеди" с одинаковым счетом 1:0 — включая победу в гостях у "бордовых" в первом туре этого сезона.



Январские новички "Суонси" Лусиано Нарсинх и Джордан Айю могут появиться в стартовом составе. Джефферсон Монтеро пока не готов играть после недавней травмы, хотя уже тренируется с полной нагрузкой.



"Бернли" все еще лишен травмированных Стивена Дефура и Йоханна Берг Гудмундссона. Джефф Хендрик свою дисквалификацию уже отбыл, а Эшли Барнс к таковой только приступает.



ВЕСТ БРОМВИЧ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



На "Хоторнс" сойдутся двое опытнейших британских тренеров, которые в своих карьерах еще никогда не вылетали из Премьер-Лиги, ни с одним из клубов. И если Тони Пьюлис уже практически гарантировал себе продление этой серии, то положение Сэма Эллардайса и его "Кристал Пэлас" все еще очень шатко. Большому Сэму остается надеяться, что "дрозды", проводящие свой лучший сезон в Премьер-Лиге, несколько расслабятся после достижения психологического рубежа в 40 очков. Последний раз "орлы" побеждали на "Хоторнс" в рамках чемпионата в сентябре 2009.



Вингеру "Вест Бромвича" Мэтту Филлипсу предстоит фитнес-тест из-за недавнего растяжения задней поверхности бедра. Крэйг Доусон оправился после ушиба головы.



"Кристал Пэлас" продолжает играть без Папа Суаре, Матье Фламини, Лоика Реми и Коннора Уикхэма.



ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 20:30 Онлайн-трансляция



В центральном матче тура — и чрезвычайно важном для обеих команд — сойдутся "Ливерпуль" и "Арсенал", насчет попадания которых в топ-4 есть большие сомнения в свете их невыразительной игры в последние недели. В первом туре "красным" и "канонирам" удалось устроить феерическое представление с семью голами, и в субботу у подопечных Юргена Клоппа будет возможность сделать свой первый с 2000 года дубль в чемпионате против "Арсенала". В девяти последних встречах соперников на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги "Ливерпуль" одержал только одну победу — 5:1 в феврале 2014.



Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон остается в лазарете с травмой стопы. У Даниэля Старриджа возникли проблемы с бедром.



Полузащитник "Арсенала" Месут Озил должен принять участие в матче, несмотря на то, что в четверг не тренировался из-за болезни. Лоран Косьелни и Аарон Рэмси залечили свои болячки, но Мохамед Эльнени пропустит еще три недели с повреждением бедра.