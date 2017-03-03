В Кубке Англии появятся видеоповторы и четвертая замена

Рефери FA планирует ввести использование видеоповторов для рефери (Video Assistant Referees) и четвертую замену в следующем розыгрыше Кубка Англии.

В прошлом году английская Ассоциация выступила с инициативой опробовать в своих внутренних соревнованиях те нововведения, которые в последнее время активно обсуждает Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующий правила игры в футбол.

Сегодня на "Уэмбли" прошло очередное ежегодное собрание IFAB, в ходе которого несколько инициатив получили зеленый свет. Например, уже в следующем розыгрыше Кубка Англии в арсенале у арбитров может появиться такой мощный инструмент, как видеоповторы.

Предполагается, что в судейской бригаде появится отдельный рефери, имеющий доступ к видеоповторам. Как именно это будет работать, FA еще предстоит определить.

Кроме того, на поздних стадиях Кубка Англии у клубов появится возможность для четвертой замены, если игра перетекает в экстра-таймы. Подобная идея уже была опробована на Кубке Америки в прошлом году, а также на Олимпийских играх в Рио.

"Поскольку теперь Кубок Англии становится соревнованием на вылет, начиная с четвертьфинальной стадии, то появление четвертой замены в экстра-таймах добавит игре интриги и интереса", — сообщил Sky Sports исполнительный директор FA Мартин Гленн.


Метки FA, IFAB, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2017 22:00

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  1. boavista 03.03.2017 22:54 # boavista
    Англия впереди всей планеты. Конечно вводите.

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  2. abracadabra55 03.03.2017 22:38 # abracadabra55
    у хэйтеров от одного только заголовка пердаки порвались, лооол

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  3. knvlay 03.03.2017 22:32 # knvlay
    жалко, теперь не получится подрывать пенсоколбасов голами из офсайдов

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  4. reams 03.03.2017 22:32 # reams
    неужели дождались, вот это круть конечно, до АПЛ, надеюсь, скоро дойдет
    Теперь в арсенале Арсенала наконец-то таки будет свой 12й игрок

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  5. j-silver 03.03.2017 22:21 # j-silver
    Ах ах ах
    А как маншестьер сикснайтед тогда побеждать то будет?
    FA астанавись

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  6. hammersmith 03.03.2017 22:06 # hammersmith
    ахуели шо ль

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  7. gay-fan-gunner 03.03.2017 22:01 # gay-fan-gunner
    с видеоповторами маню в первом же круге будет вылетать

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