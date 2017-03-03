В Кубке Англии появятся видеоповторы и четвертая замена

FA планирует ввести использование видеоповторов для рефери (Video Assistant Referees) и четвертую замену в следующем розыгрыше Кубка Англии.

В прошлом году английская Ассоциация выступила с инициативой опробовать в своих внутренних соревнованиях те нововведения, которые в последнее время активно обсуждает Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующий правила игры в футбол.



Сегодня на "Уэмбли" прошло очередное ежегодное собрание IFAB, в ходе которого несколько инициатив получили зеленый свет. Например, уже в следующем розыгрыше Кубка Англии в арсенале у арбитров может появиться такой мощный инструмент, как видеоповторы.



Предполагается, что в судейской бригаде появится отдельный рефери, имеющий доступ к видеоповторам. Как именно это будет работать, FA еще предстоит определить.



Кроме того, на поздних стадиях Кубка Англии у клубов появится возможность для четвертой замены, если игра перетекает в экстра-таймы. Подобная идея уже была опробована на Кубке Америки в прошлом году, а также на Олимпийских играх в Рио.



"Поскольку теперь Кубок Англии становится соревнованием на вылет, начиная с четвертьфинальной стадии, то появление четвертой замены в экстра-таймах добавит игре интриги и интереса", — сообщил Sky Sports исполнительный директор FA Мартин Гленн.