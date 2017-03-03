В Кубке Англии появятся видеоповторы и четвертая замена
FA планирует ввести использование видеоповторов для рефери (Video Assistant Referees) и четвертую замену в следующем розыгрыше Кубка Англии.
В прошлом году английская Ассоциация выступила с инициативой опробовать в своих внутренних соревнованиях те нововведения, которые в последнее время активно обсуждает Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), регулирующий правила игры в футбол.
Сегодня на "Уэмбли" прошло очередное ежегодное собрание IFAB, в ходе которого несколько инициатив получили зеленый свет. Например, уже в следующем розыгрыше Кубка Англии в арсенале у арбитров может появиться такой мощный инструмент, как видеоповторы.
Предполагается, что в судейской бригаде появится отдельный рефери, имеющий доступ к видеоповторам. Как именно это будет работать, FA еще предстоит определить.
Кроме того, на поздних стадиях Кубка Англии у клубов появится возможность для четвертой замены, если игра перетекает в экстра-таймы. Подобная идея уже была опробована на Кубке Америки в прошлом году, а также на Олимпийских играх в Рио.
"Поскольку теперь Кубок Англии становится соревнованием на вылет, начиная с четвертьфинальной стадии, то появление четвертой замены в экстра-таймах добавит игре интриги и интереса", — сообщил Sky Sports исполнительный директор FA Мартин Гленн.
03.03.2017 22:00
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Последние комментарии:
Англия впереди всей планеты. Конечно вводите.
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у хэйтеров от одного только заголовка пердаки порвались, лооол
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жалко, теперь не получится подрывать пенсоколбасов голами из офсайдов
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неужели дождались, вот это круть конечно, до АПЛ, надеюсь, скоро дойдет
Теперь в арсенале Арсенала наконец-то таки будет свой 12й игрок
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Ах ах ах
А как маншестьер сикснайтед тогда побеждать то будет?
FA астанавись
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ахуели шо ль
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с видеоповторами маню в первом же круге будет вылетать
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