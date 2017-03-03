Гвардиола: "Хватит спрашивать насчет будущего Агуэро"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он сыт по горло вопросами насчет будущего Серхио Агуэро.

После того, как в прошлом месяцев Габриэль Жезус вытеснил Агуэро из стартового состава "горожан", будущее Серхио в клубе стало предметом интенсивных спекуляций. Подлил масла в огонь и сам аргентинец, выразивший сомнения насчет своих перспектив на "Этихад".



При этом Гвардиола всегда говорил, что доволен аргентинцем и хочет того сохранить. Очередной вопрос насчет Агуэро переполнил чашу терпения испанского тренера.



"Я уже 10 раз говорил об этом, 10 раз. Вы знаете мое мнение. Я не могу на каждой пресс-конференции отвечать на вопросы о Серхио Агуэро. Он счастлив, я доволен им, мы довольны им. Я отвечал уже 10 раз, поэтому, пожалуйста, хватит", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.