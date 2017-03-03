Почеттино счастлив в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его не удивляют слухи, сватающие его в "Барселону".

По слухам, Почеттино, экс-наставник "Эспаньола", входит в длинный шорт-лист претендентов на замену Луису Энрике, который на этой неделе объявил об уходе из "Барсы" по окончании сезона. Маурисио не удивляет подобное, однако он настаивает, что счастлив в "Тоттенхэме".



"У них большой список — 100 имен. Это как если бы я ушел из "Тоттенхэма", то появился бы список из 50 имен на замену мне. Хотя и не из 100! Я всегда говорил вам, что очень хорошо знаю, как такие вещи работают в футболе".



"Я не воспринимаю это как комплимент. Я просто осознаю, что тружусь в одном из крупнейших клубов Европе — для меня "Тоттенхэм" является одним из таковых. И вы можете видеть, что мы играем в очень хороший футбол, обладает яркой командой и очень хорошими игроками. Это нормально, что мы привлекаем внимание остальных клубов и футбольных людей по всему миру".



"Мы являемся одной из самых зрелищных команд, но я не воспринимаю это как похвалу. Это просто часть нашей работы, и наши имена всегда всплывают в подобного рода списках".



"Я лишь могу сказать, что счастлив здесь. Я понимаю, как это работает в футболе, и я понимаю, когда мое имя оказывается в некоторых списках. Это нормально для современного футбола", — цитирует Почеттино The Guardian.